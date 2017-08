FÚNEBRES | 26 de Agosto de 2017

26/08/2017 -

Fallecimientos

26/8/17

- Dora de Jesús Herrera de Ricarte

- Horacio Carlos Duquelsky

- Juan Enrique Coria (Loreto)

- Rolando Américo Banegas

- Eduardo Galbez (La Banda)

- Luis César Gauna

- Pedro Antonio Paz (La Banda)

- María Belén González (La Banda)

- Ruth Villalba (Beltrán)

- Enrique Mario Figueroa

ÁLVAREZ, ENRIQUE BENITO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 24/8/17|. Su hermana Juana Rosalia Álvarez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en la ciudad de Salta.

ÁLVAREZ, ENRIQUE BENITO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 24/8/17|. Su hermana política Elina Mariela Sansierra y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en la ciudad de Salta.

ÁLVAREZ, ENRIQUE BENITO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 24/8/17|. Su sobrino Fernando Fabian Reynoso participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en la ciudad de Salta.

BANEGAS, ROLANDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Su hermana María Violeta Banegas, hermamo politico Firmo Jugo, sus sobrinos Dr. Sergio Ramiro y familia, Hernán Federico y familia y Luciano Jugo, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, ROLANDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Su hermana Aurora del Carmen Banegas, hermano político Héctor Orlando Risolo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Elevan oraciones en su querida memoria.

BANEGAS, ROLANDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Su hnas. Isabel, René, Violeta, Yolanda, Aurora, Carlos, Walter, sus sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. La Esc. Nº 29, Fco. N. Laprida, participa con mucho dolor el fallecimiento de la mamá de Mirta, su compañera. Sus restos fueron inhumados hoy.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Recordaremos por siempre tu sonrisa, tu afecto y cariño que nos acompañó desde nuestra niñez hasta el día de hoy. Serás nuestra luz y guía. Sus sobrinos en el afecto; Federico y Gustavo Fernández y respectivas flias., participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Compañeras del Taller de Pintura de su nieta Anabel Sialle de González, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Las compañeras del Taller de Pintura de su nieta Anabel, ruegan por su descanso eterno y resignación para sus seres queridos.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ex compañeros de su hija, Sra. Norma Suarez de Marañon de la Esc. de Capacitación Nº 21 María Esther Santillán: Enrique Anglade, María de Luna y Elisa Gallo participan con profundo dolor la partida de su querida mamá. Elevamos oraciones en su memoria.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna. Mary, Elva, Marta, Alicia y Orlando Cura y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Isabel Sanchez y Francisco Povedano, sus hijos Cesar, Fabian, Rita y José Povedano, hijas políticas y nietos participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Nony de Marañon y flia, rogando oración en su memoria.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Doña Carmen, gracias por la cordialidad y el afecto que nos ha brindado desde que hemos llegado al barrio hace 34 años. Su larga vida ha terminado rodeada del cariño de sus hijos y nietos que lloran su partida. Rogamos que su alma descanse en paz. Lucho Zanello, su esposa Mony Salomon y sus hijos Sandro y Oscar y flias.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Cristina Trotta de Agüero y sus hijos Mario, Adrián y Mauricio Agüero Trotta con sus respectivas flias., acompañan en estos momentos de dolor a nuestra amiga hermana Mirta y flia., por la partida de su mamá al Reino de los Cielos.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Cr. Julio R. Marañón, su esposa Luisa E. Astún, Cr. Enrique F. Marañón, su esposa Verónica Vega, particdipan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Consuegra de su hija Mirta; Susana Sandoval de Cabrera y sus hijos Marcelo, Gustavo y Jorge con sus respectivas flias., acompañan a su nieta Cecilia Sialle en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Eduardo A. Ledesma, Mabel Córdoba, Sandra Mabel Ledesma de Chazarreta, Patricia A. Ledesma de Jorge, Maria G. Ledesma, Natalia Ledesma de Santillan, Florencia K. Ledesma y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Marta E. Barrientos y Rita M. Ledesma, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Compañeros de Juncadella S.A. de su nieto Jorge Sialle, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, SANTOS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Patricia Bustos Navarro participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su amiga Cecilia. Acompañan a su flia. En tan doloroso momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

DÍAZ. RAMÓN EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Su esposa Robertina, sus hijos Juan, Miriam, Gabriel, Ramón, María Elena y Viviana participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ. RAMÓN EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Compañeros de su hijo Juan, de la Escuela de Cap. Nº 16, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ. RAMÓN EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Los amigos del Club Atlético 504, participan con dolor el fallecimiento del padre de Maria Elena, Chuli, Cuty y Pancho. Ruegan oraciones en su memoria.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. Su esposa Clide Pastoriza, hijos Diego, Inés Duquelsky, nietos, participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio israelita. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. Sus hermanas políticas Marita, Nené y Marta Pastoriza participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Horacio.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. Sus compañeros de oficina Concursos y Quiebras, CPN. Miguel Ángel, Mc. Guiness y CPN. Ramón Rodríguez participan con dolor el fallecimiento de su colega y amigo Horacio y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Israelita.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. CPN Luis Eduardo Fiad participa su fallecimiento.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. Hombre íntegro, maestro sabio de la vida, nos dejaste un gran legado basado en el cumplimiento del Trabajo responsable. Descansa en paz, lo hiciste todo. Sus compañeros de trabajo CPN. Irma Filippa, CPN. Inés Miana, Claudia Bulacio, Luis Móndolo, Rodolfo Díaz Yolde, Noemíi Peralta, Cristina Rosa, Elizabeth Quinteros, Roxana Villarreal, Valeria Lodi, Zulma Catán, Sandra Terribile, César Moreno, César Paz, Richard Urquiza, María Cardoso, Celina Peralta, Carlos V. González, Daniel Romano, Hugo Infante, Eduardo Videla, Gustavo Liberali, José Rojas, Martín Coronel, Alberto Ibáñez y María Rosa Duarte participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. Ricardo Kunst y sus hijos participan su fallecimiento.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Alicia y familia e Isabel participan el fallecimiento con profundo dolor del querido Horacio.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. Ramiro, Romina e hijos despiden con dolor y cariño al querido Horacio.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. Tu hija Florencia y esposo Daniel te despiden con mucho dolor, querido Horacio.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. Susana Monti e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio israelita.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. Guido Gallego y familia despiden con tristeza al entrañable amigo.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. Carlos Fernández, su esposa Dolly María Vercelli, sus hijos Sandra, Fabiana y Ariel y familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan estos momentos a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. Nuestro más sentido pésame en tan difícil momento, rogamos que sus seres queridos protegidos al amparo de la fe, puedan sobreponerse a tan dura prueba. Que brille para El la luz que no tiene fin. Juan Carlos, Juanky y Jesus Peña.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado.Descanse con el Señor esperando la resurrección.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

DUQUELSKY, HORACIO CARLOS Falleció el 24/8/17|. C.P.N. Anita Kahan y Pablo Villarreal y familias, participan con dolor el fallecimiento estimado amigo Horacio. Toda nuestra gratitud por su apoyo solidario en lo personal y profesional, hacia nuestra familia y empresa con sus sabios consejos. Nuestros afectos a Clide y familia. Las Termas.

FIGUEROA, ENRIQUE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/17|. Su esposa Olga Banegas, sus hijos Mario, Estela Maris, Lilen, Ángel, h. política Milagros, su nieta Luisina y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio Los Flores. COBERTURA IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 TEL 4219787.

GAUNA, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/17|. Su esposa Reyna Díaz, su hijo Lucas Gauna y demás familias participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av.Rivadavia 323 s.v. EMPRESA SANTIAGO.

HERRERA DE RICARTE, DORA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Su esposo: Mario Orlando Ricarte, sus hijos: Sebastián, Noelia, Diego y Karina, hijos pol. y nietos, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA DE RICARTE, DORA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. La comunidad educativa del I.S.B.A. Juan Yaparí participa con dolor el fallecimiento de la esposa del Sr. Mario Ricarte (administrativo de la Institucion). Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE RICARTE, DORA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Acompañan a su esposo Mario Ricarte en tan difícil momento. Sus compañeros del I.S.B.A. Dardo, Luis, Carlos, Johana, Liliana, Carlos, Dani, Piki, Cholo.

HERRERA DE RICARTE, DORA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Tina Ricarte, su esposo Gustavo Dorado, sus hijos Chupe y Reina participan su fallecimiento.

HERRERA DE RICARTE, DORA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Turi Catalfamo, su esposa Carolina Ricarte, su hijo Anahí, Daniel y nietito Isaac, su hijo político Maximiliano participan su fallecimiento.

HERRERA DE RICARTE, DORA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Blanca Castillo y su hijo Santiago Ricarte; su nieto Gerónimo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE RICARTE, DORA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Daniel Ricarte, Natalia Agüero y sus hijos Fiorella y Valentino participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, PAULINA DEL LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. William Mananicci, Aída Villavicencio de Mananicci, sus hijos Willy, Ricardo, Bicky y Leslie y sus respectivas familias, participan con pesar el fallecimiento de nuestra querida vecina y amiga "Muñeca, sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Rogamos por su descanso eterno y cristiana resignación para sus queridos hijos Bochón y Didí.

MORENO, PAULINA DEL LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. Cástula B. de Moreno, sus hijos Carlos F. Moreno, Julio R. Moreno y flia. y Liliana Moreno de Molinari y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Su esposa Teodosia D. Martín, sus hijos Ricardo, Rita, h. pol. Claudia, Jacques, nietos Lourdes, Benjamin, Elena, Inés participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Su hermana Myrtha Paz Lines, tu sobrino Dardo Heredia, Alejandra Conde, y sobrinos nietos Esteban, Isabel y Fleix, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Su hermana Maria Elena Paz, sobrinos Fabiola, Eduardo, Maria Elena, Enzo y sobrinos nietos Felipe y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Su hermana Dra. Norah Paz Lines, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su partida y eleva oraciones.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Su primo Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines. Acompañan a su flia., con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Sus sobrinos Ariel F. Ruiz, Gabriel R. Ruiz e Irma E. Ruiz y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Carlos Briz y Sra. Marcia Arabia, sus hijos, nietos participan con dolor el fallecimiento del hermano del Dr. Aristóbulo Paz. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Luisa Chequer de Prados y familia, participan su fallecimiento.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Alicia Muxi y familia, participan su fallecimiento.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Querido Henry lamentamos mucho tu partida. Siempre te recordaremos. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus resp. flias. participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Los amigos de su hijo Ricardo Paz: Daniel y Adrián, Luis, Alberto, Pupi, Daniel Campos acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Su tía María S. de Lines, sus hijos Silvia Elena y Víctor Martinez, Pedro Ignacio, Maria Angélica y Alejandro Cáceres, y Hugo Roger Lines. Acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Amigos de la barra de los viernes: Avila F., Berón Adrián, Berón José, Berón Maxi, Berón Daniel, Bravo L., Cajal W, Cisneros R., Leiva E., Avila H,. Jony, Castañares L., Pecora F., Reyes G., Seu A., Uliana S., Lamagni M. Buenvecino y Uliana H.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Carlos Sonzogni, su hija Maria Sara Sonzogni, sus nietos Daniel y Lucas Alderete Sonzogni, despiden con gran cariño al amigo Henry y acompañan a su flia., en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Las amigas de su hermana María Elena; Marta, Edit, Estela y Pelusa, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Pety y Eduardo Cantos y flia., participan el fallecimiento del hermano de su amigo Pucho Paz y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Señor recíbelo en tu Reino de Paz y amor. Mirta Grimaldi y flia., participan el fallecimiento del hermano de su amiga Myrta Paz Lines y ruegan por la resignación y la paz de la flia., Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Piedad.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Victoria Miguel de Ruiz y Victoria Ruiz, participan con profundo dolor la partida a la casa del Padre de nuestro apreciado Henry y acompañan a Teo y a su flia., en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Dr. Ricardo González, acompaña con profundo dolor a su amigo Ricardo Paz Martin por la pérdida de su padre. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Mirta Povedano, Mario Cavallotti, sus hijos Patricia, Paola, Alejandra y Alejandro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Zuny Assís de Retamosa, sus hijos José y Silvia; Marizú y Adrian; Ana y Damián y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones por su eterno descanso y abrazan a sus hermanos Pucho y Olguita en este difícil momento.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Carlos Boucar y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del buen vecino y muy buena persona. Rogamos al Señor le dé pronta resignación.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Personal directivo, docente, padres y alumnos de la Esc. David Mc Taggart participan el fallecimiento del abuelo de su ex alumna Lourdes y acompaña a la familia en este trance tan difícil.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. El Centro Médico de la comunidad y compañeros de trabajo: Jorgelina Neme, Graciela Alberto, Alicia Gerez, Marta Saavedra, Víctor Hoyos, Jorge Navarro, Virginia Díaz, Carlos Vieyra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Ricardo Paz y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Su familia agradece a médicos, Kinesiólogo, enfermero, empleados que la atendieron con cariño y dedicación, a la Pía Unión de los Pobres de San Antonio, que tanto colaboró, a ex alumnos y a todos los amigos que dieron muestras de afecto y nos acompañaron en tan doloroso momento. Invitamos a la misa que se celebrará en la iglesia San Francisco el sabado 26 a las 20 hs.

BONAHORA, SAVINA ELOÍSA (Royi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Vivirás por siempre en el recuerdo y la oración. Sus hijos Rody, Yoli y Yeyé, hijos políticos Viviana, Petiso e Inés, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Virgen del Valle Bº H. Hondo, al cumplirse nueve dias de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. "No he muerto, solo me fui antes". Su esposa Charito Casanova, sus hijas Rossana, Claudia y Karina; sus hijos políticos Miguel Hugo Aurelis, Bruno W. Migliorini y Jorge Karam; sus amados nietos Migui y Martin Aurelis; Gisella e Ignacio Migliorini; José Hace; Sebastián y Facundo Montalvetti, agradecen a todos los que acompañaron en el trance doloroso de la partida de nuestro querido Hugo e invitan a la misa que por la paz de su alma se oficiará hoy sábado a las 20 hs. En la iglesia San Francisco.

FIORINI DE CERRO, ÉLIDA A. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/83|. Sus hijos María Élida, Francisco Eduardo, Fernando, Germán David, María Alejandra y Mariana Cerro, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa a celebrarse el dia domingo 27 de agosto a las 11 hoas en la parroquia San José del Bº Belgrano, para rogar por el eterno descanso de su alma al cumplirse el trigésimo cuarto aniversario de su fallecimiento.

MEDINA DE IBÁÑEZ, AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/16|. Hoy hace 1 año de tu partida al Reino Celestial. Te recordamos con mucho amor, siempre estarás en nuestros corazones. Su esposo Benjamín Ibañez, sus hijos Liliana, Gustavo y Germán, hijas políticas y nietos invitan a la misa que en su querida memoria se celebrará hoy a las 20 hs. en la parroquia Virgen del Valle (Bº H. Hondo).

MEDINA DE IBÁÑEZ, AMANDA GERARDINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/16|. A un año de tu paso a la inmortalidad, tu amiga y vecina Ana Castillo te recuerda en una misa en la iglesia Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo a las 20 hs. Es un vacío inmenso el recordar no haberte tenido en la fiesta del día del niño que vos siempre estabas presente y aportabas un granito de arena, con tu sonrisa por las travesuras de los niños en la cuadra. Descansa en paz y brille la luz que no tiene fin para vos amiga. Recuerdo cuando caminabas junto, para estar mejor de salud, pero la vida ha jugado un mal pasado. Te recuerda Marga Anrrique otra vecina que te llevaba a las misas del Padre Gilbert, para recibir alivio a tu alma.

TANUS, SARA GRACIELA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/15|. Querida Beby, son ya dos años que has partido al Reino del Señor y te tendremos siempre entre nosotros en nuestros corazones. Toda tu familia te recordará siempre con una sonrisa al rememorar tu bondad y simpatia. Tu hermana Teresita Tanus, tus hermanos politicos Mario Alberto Ayuch y Cristina A. de Tanus, tus sobrinos Mario Jorge y flia, Dr. Daniel Alberto y flia (a), Guillermo Alejandro y flia, Raul Andrés y flia, y Maximiliano Ayuch, Jorge Victor Tanus, Cristina y flia (a), Sebastian Tanus, su tía Chela E. Abdala, invitan a la misa que en su recuerdo se realizará en la Iglesia Ortodoxa San Jorge mañana domingo a las 10 hs. Se ruega una oración en su memoria.





HOYOS, JUANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. Juana Margarita, mujer valiente y de sanos principios que supiste sobrellevar con gran entereza y dignidad los embates y situaciones difíciles que te tocó afrontar en tu vida. Tus hijas Graciela y Dominga y flia, agradecen de todo corazón a los médicos y enfermeras que te brindaron atención y cuidado durante tu internación, especialmente a su médico de cabecera, Dr. Miguel Salomón que aparte de ser médico del cuerpo médico del "Alma" por su gran dignidad humana. Tus compañeras del grupo de autoayuda acompañan con dolor a sus hijas Graciela y Dominga que estuvieron en todo momento cuidándola y dándole todo el amor que se debe dar a una "madre". Descansa en paz. ¡Hasta siempre, mami querida!

MORENO, PAULINA DEL LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. Los hijos, hijo político y nietos de Paulina Moreno de Salto (Muñeca) agradecen al Dr. Sebastián Oddo por su inestimable atención, al Dr. Evert Abelleiras, a la Dra. Fabiana Carrizo y al Dr. Francisco Lescano Nuñez, Al personal de Terapia Intermedia del Sanatorio San Francisco, al Personal del SEM (Santiago Emergencias Médicas). A su hija en el afecto Charito Sánchez y familia. A su fiel empleada Zulema. A sus vecinos y amigos de la calle Córdoba y a todas y cada una de las personas que nos acompañaron en tan difíciles momentos. A todos, nuestro inmenso agradecimiento.





MORALES, MARTA INÉS (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Ojalá pudiera volver el tiempo para verte de nuevo, darte un abrazo y nunca soltarte, cada día comprendo que a llegado tu tiempo. Que Dios te ha llamado. Para que estés a su lado. No puedo olvidarte y no quiero olvidarte. Sus padres, hermanos, hijos y demás familiares invitan al responso, con motivo de cumplirse 43 años de su natalicio, a realizarse mañana domingo a las 10 hs. en el cementerio La Piedad.





GALBEZ, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/17|. Su esposa Eva I. Gallardo, hijos Victoria, Margarita, Francisco, Jorge, Daniel, Javier, h. pol. Cristina, Teresa, Cecilia, Andrea, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio J. del Sol. Casa de duelo. Belgrano 532. L.B. (SV) Servic. La Fraternidad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GONZÁLEZ, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.)Falleció el 24/8/17|. Su madre Rosa González, su abuela María Luisa Guzmán, su esposo Daniel García, sus hijas Danna y Briana, sus hermanas Yanina, Rocío y Sabrina, sus padres políticos Mary y Dani y su abuela pol. Rosa, hnas. polit. y Sabrina, Fernanda, Alejandra, Daniela y Marcos, sobrinos, tios y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia, La Banda. SEPELIO SANTIAGO.

PAZ, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Sus hijos Mario, Lorena, Ana y Teresa, hijos pol. Claudia Perez, Gustavo Serrano y Miguel Pecora, nietos Mariana, María Eugenia, Camila, Milena, Micaela, Malena y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. La Banda. EMPRESA SANTIAGO.





GÓMEZ DE FLORES, ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/14|. "Cada vez que se aproxima la fecha que suma un año mas sin tu presencia en nuestras vidas. Mi corazón, se acelera y entonces me promete que esta vez será diferente... Pero muy en mi interior, sé que terminaré disculpándome por fallar a mi palabra, por llorar una vez mas con la misma intensidad de aquel primer dia, de aquella tarde... Mami, te extraño. Me haces falta. Su hija Silvina, invita a la misa que se oficiará en la Iglesia Sgo. Apóstol hoy a las 20 hs.

GÓMEZ DE FLORES, ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/14|. Hoy se cumplen 3 años de tu partida al Reino Celestial sabemos que gozas de la gloria eterna junto a Dios nuestro Señor. Descansa en paz y sigue alumbrándonos desde una estrella imaginaria y guiándonos en la vida. Te extrañamos, te queremos. Tu esposo Nestor, tus hijas Silvina y Nori, tu nieta Estefania, tu hijo politico José María, invitan a la santa misa que se celebrará hoy en la Iglesia Sgo. Apóstol a las 20 hs.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. A seis meses de tu partida, vivimos recordando dichos y anécdotas que hoy forman parte de tu ausencia. Descansa en paz. Tu esposo Enzo y tus hijos Ricardo, Enzo (Chiqui), Alejandra y María Eugenia juntamente con sus respectivos cónyuges y sus queridos nietos invitan a la misa de las 20 que hoy haremos celebrar en su memoria en la iglesia Sgo. Apóstol.





BRAVO, VICENTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/17|. José Pablo Giangreco y flia, Pablo y Lorena participan con dolor el fallecimiento de la hermana de sus queridos amigos Guillermo y Jorge.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Sus primas Silvia del Valle y María Josefina Giménez y sus familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Luisa Díaz López, sus hijos Natalia y Demián Laini y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a la prima Alicia y su familia en tan dolorosa périda.. Elevan oraciones en su memoria.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparte amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para Él". Mario y Mecha Paz y flia. acompañan en el dolor a sus hermanos Héctor y Eli; ruegan oraciones en su memoria.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Héctor Raúl Mulki y Roque Argañarás participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares y amigos en estos difíciles momentos. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Compañeros de Juncadella S.A. de su nieto Jorge Sialle, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. La familia Gordillo, despide con mucho pesar al amigo, colaborador Dardo Casadei, y ruegan a Dios una oración para que su alma descanse en paz. Las Termas.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Los compañeros del Hotel Marina del Faro, despedimos a nuestro gran consejero, Dardo Casadei, con un dolor enorme y rogamos a Dios por su descanso eterno. Que brille para el la luz que no tiene fin. Las Termas.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. La familia Cano - Carpi, participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria y resignación para la familia, Las Termas.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Nené Sosa, Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Los integrantes del Ex Grupo NUG sentimos una gran tristeza y profundo dolor por tu partida querido y buen amigo Dardo. Ya estás en un mundo mejor junto a Dios. Te recordaremos siempre... Acompañamos en este momento a Alicia y familia. María Rosa y Osvaldo Luna Ocampo, Vicente Serricci, Hetty Pacheco, Leticia y Manuel Luna y Mirta Suaid. Elevamos una oración en tu querida memoria.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Mario Sibaldi y Pirucha, Mario (h) y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Fernando Leiva y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Alfredo Leiva y flia., participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Con mucho dolor despedimos a nuestro amigo Dardo y acompañamos de corazón a su querida familia, Zully, Hernán, Ariel e Iván Kriscautzky.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Dr. David Jarma y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Carlitos Gordillo despide con tremendo dolor a su amigo "Dardo Casadei", compañero y maestro del que guardaré eternas enseñanzas y los mejores recuerdos. Estarás siempre con nosotros. Las Termas.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang e hijos participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Alicia Allub y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Alicia con afecto.

CORIA, JUAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Su esposa Blanca, sus hijos Daniela, Ñato, Muñeco, Marcos, Richard, Rubén, su sobrino Walter, prima hna. Olga, Paula y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Cristo Rey- Loreto. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 TEL 4219787.

HARO, JOSÉ (q.e.p.d) Falleció 19/8/17|. Su esposa Antonia Lidia Bazán, hijos, nietos y demás familiares participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Choya. Servicio realizado por Caruso Compañia Argentina de Seguros. EMPRESA PICCO.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. Sus sobrinos Porota, Betty, Lucho Paz, sus sobrinos políticos Pocho y Myriam, sus sobrinos nietos, sus hermanos Ramona y Mozo (a); su ahijado Kike Ibáñez y sus respectivas familias, acompañan a su familia con profundo dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. Martín Suárez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo, y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

VILLALBA, RUTH (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/17|. Sus hijos Manuela, Antonio, Rosa, Josefina, Armando, Ines, Viviana, Alfredo, Silvia, h. políticos Silverio, Fabio, Mirta, Miriam, Hugo, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio de Beltrán (Dpto. Robles). COBERTURA IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 TEL 4219787.





SALTO, ALEJO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus hermanos Gelasio Salto y Alba Salto y familia, al cumplirse un mes de su partida al reino de los cielo, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiara mañana domingo 27 a las 20 horas en la parroquia nuestra Señora del Rosario, para rogar elevar oraciones en su memoria y por su descanso eterno -Fernandez.

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Al cumplirse el segundo mes de su partida al Reino del Señor y para rogar por el eterno descanso de su alma, sus hijos Luis y Hugo, hijas políticas, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs en Capilla San Cayetano del Bº 24 de Septiembre.