Sanz: "El kirchnerismo no tiene posibilidad de construir mayoría"

26/08/2017 -

El ex senador de la UCR, Ernesto Sanz, aseguró que al kirchnerismo "no se lo puede dar por muerto", aunque afirmó que "como organización no tiene posibilidad alguna de construir mayoría", tras evaluar resultados de primarias.

Sanz, el principal impulsor de la alianza Cambiemos en la UCR y frecuente interlocutor del presidente Mauricio Macri, destacó los votos conseguidos por Cambiemos en los últimos comicios, al afirmar que se trató de una ‘ratificación del rumbo’ y de ‘un balotaje del balotaje’ del año 2015, cuando Mauricio Macri resultó vencedor. En este sentido, planteó que "la primera elección de medio término se convierte en una suerte de complemento" de las presidenciales. "Es una no convalidación de la vuelta hacia atrás", afirmó.