Deportivo SUPERLIGA SIGUE CON CUATRO PARTIDOS

El "Rojo" y el "Globito" debutan en Avellaneda

Independiente, sin Rigoni, recibirá al Globo de "Wanchope" Abila, desde las 20.05. También jugarán Defensa vs. Gimnasia (14.05), Colón vs. Central (16.15) y Talleres vs. Lanús (18.05).

Por El Liberal

Fotos TALENTOSOS. "Wanchope" Abila será uno de los delanteros de Huracán, mientras que Martín Benítez fue confirmado en el mediocampo de Independiente. 26/08/2017 - Independiente iniciará hoy su camino en la Superliga, en la que intentará convertirse en protagonista para cortar con 15 años de sequía de títulos en el ámbito local, frente a un Huracán que, eliminado de la Copa Sudamericana, buscará dejar atrás rápidamente la zona baja de los Promedios y trazar con la misma celeridad una meta algo más ambiciosa en el torneo argentino. El encuentro en el Libertadores de América se disputará a partir de las 20.05, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de Fox Sports Premium y Fox Sports 2. El equipo de Avellaneda, que no cuenta con Emiliano Rigoni, transferido al millonario Zenit de Rusia, viene de perder el martes 1 a 0 ante Atlético Tucumán, por la ida de los octavos de final Copa Sudamericana. La derrota encendió una ligera señal de alarma en el técnico Ariel Holan, que evalúa permitir el estreno oficial de Jonás Gutiérrez, uno de los refuerzos, en reemplazo de Diego Rodríguez. El entrenador del Rojo también planea poner desde el comienzo a Martín Benítez por el juvenil Gastón Togni, y en la delantera a Leandro Fernández por Lucas Albertengo. En Huracán, se producirá el esperado regreso de Ramón "Wanchope" Abila, quien llegó a préstamo hasta fin de año luego de que Boca adquiriera a mitad de su ficha. Lanús visita a Talleres Por otra parte, Lanús, uno de los que empieza la Superliga con el cartel de candidato, visitará a Talleres de Córdoba, a partir de las 18.05, con el arbitraje de Mauro Vigliano y televisación de TNT y TNT Sports. El equipo cordobés apostó a conservar a la mayor parte de su plantel para al menos repetir, y en el mejor de los casos mejorar, la campaña anterior en la que se produjo su regreso a la máxima categoría. En Lanús, Fernando Monetti ganó al menos de manera momentánea la pulseada por el arco con Esteban Andrada y será titular, al igual que Gabriel Carrasco, quien reemplazará al lesionado José Luis Gómez en el lateral derecho. En tanto, Colón recibirá en Santa Fe a Rosario Central, en duelo de equipos que seguramente intentarán posicionarse en los primeros lugares de la tabla. El duelo se disputará en el estadio Brigadier Estanislao López, a partir de las 16.15, bajo la conducción de Juan Pablo Pompei, y con transmisión de Fox Sports Premium y Fox Sports 2. La inclusión en el arco del ecuatoriano Alexander Domínguez o Gonzalo Marinelli, dos de las incorporaciones de esta temporada, es la única duda en Colón, mientras que Central tendrá desde el inicio a dos de sus refuerzos, Leonardo Gil y el goleador Fernando Zampedri. En Florencio Varela El restante duelo programado para hoy será el que abrirá la jornada, a las 14.05, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de TNT y TNT Sports, entre Defensa y Justicia y Gimnasia y Esgrima La Plata. Defensa, que viene de eliminar a Temperley en la Copa Argentina, presentaría una formación similar a la que dispuso en ese partido, mientras que el conjunto platense, en el debut oficial de Mariano Soso como técnico, tendrá como novedad a Fabián Rinaudo como líbero y la inclusión desde el comienzo de uno de sus refuerzos, Nicolás Colazo. l