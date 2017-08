Venezuela y la diplomacia de la paz del Papa, en clave de tres

26/08/2017 -

El tres es un numero simbolico en el pontificado de Jorge Bergoglio. El papa Francisco apela a triadas de palabras o pensamientos, sin ¡§y¡¨ como nexo, a fin de subrayar sus ideas esenciales y para que queden en la memoria de sus ocasionales receptores. La propuesta central del pontifice argentino sobre la ¡§cultura del encuentro¡¨ se fundamenta en clave de tres: respeto, tolerancia, dialogo. Tres tambien son los derechos sociales que reivindica: techo, tierra, trabajo. El numero tambien aparece al reclamar paz, justicia, fraternidad para la construccion de un pueblo. La logica numerica tampoco esta ausente en la politica exterior del jefe de la Iglesia, en la que Medio Oriente, Rusia y China son prioridades. Y tres son sus preocupaciones globales principales: terrorismo, migrantes y racismo. Tres tambien son los focos de conflicto internacional que, ha dicho el pontifice, requieren atencion inmediata: la crisis institucional en Venezuela, la tension belica entre Estados Unidos y Corea del Norte, y la situacion de los cristianos perseguidos. El cardenal Pietro Parolin, experto en politica internacional y numero dos del Vaticano, es quien despliega y exhibe la diplomacia de la paz que pretende Francisco, mas alla de las gestiones reservadas y de la prudencia por la que opta la Santa Sede en tiempos de crisis. El purpurado aseguro que la diplomacia de la paz del Papa ¡§no tiene intereses de poder ni politicos, ni economicos, ni ideologias¡¨ y sostiene que el papel de la Iglesia en el contexto de las naciones es el ¡§bien comun de la humanidad toda¡¨. En este esquema estrategico, las gestiones por la reconciliacion y la paz en Venezuela siguen siendo una mueca ingrata de la diplomacia pontificia, pese a que el cardenal Parolin haya manifestado que la mediacion en el pais bolivariano no fracaso. ¡§En el caso de Venezuela puede haber opiniones diferentes, pero lo importante es intentar dar respuestas factibles a la situacion, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones reales de la poblacion y del bien comun que deben estar por encima de todo¡¨, sostuvo. ¡§Venezuela duele¡¨, por eso el Papa volvera a reunirse con los obispos venezolanos en el marco de su visita apostolica a Colombia, prevista del 6 al 11 de septiembre. La confirmacion de ese encuentro se conoce en momentos en que el presidente Nicolas Maduro pidio asistencia al Papa para que evite que el presidente estadounidense Donald Trump invada Venezuela. ¡§Que no me abandone, que no nos abandone¡¨, suplico desde el Palacio de Miraflores. El mandatario bolivariano tambien le requirio a Francisco que interceda ante el presidente argentino Mauricio Macri, quien denuncio el quiebre del orden democratico en el pais caribeno. Pero el nuevo gesto de cercania de Francisco con la Iglesia en Venezuela es de alto riesgo, dado que Maduro mantiene un enfrentamiento fuerte con el Episcopado venezolano, al que considera ¡§opositor¡¨ y ¡§reaccionario¡¨ por oponerse a la imposicion de la Asamblea Nacional Constituyente. En tanto, el cardenal Parolin dijo dos veces esta semana en Moscu, donde estuvo cuatro dias de visita protocolar y se reunio con el presidente Vladimir Putin, que Rusia -aliado estrategico de Caracas- puede contribuir al dialogo en Venezuela. El purpurado, que fue nuncio y actuo recientemente de mediador entre el gobierno y la oposicion en el pais latinoamericano, considero que el Kremlin puede facilitar una salida a la crisis social, humanitaria y politica que atraviesa Venezuela. La mano derecha del Papa sostuvo en Roma que Rusia ¡§puede jugar un gran papel¡¨ a favor de la paz y el dialogo en Venezuela, al hacer un balance de su viaje reciente al pais de Europa del Este, uno de los pocos del mundo que no ha sido visitado por un Papa. ƒÜ