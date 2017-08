El "Apache" estará mañana en la Bombonera

Fotos RECUERDO Tévez visitará mañana a la Bombonera, para sentir el cariño del hincha xeneize, mientras su vuelta a Boca es complicada

26/08/2017 -

El delantero Carlos Tévez, uno de los últimos ídolos de Boca Juniors, aseguró ayer que mañana quiere ir a La Bombonera a ver el debut del equipo de Guillermo Barros Schelotto en la Superliga, ante Olimpo, y reiteró que recién en noviembre, cuando finalice la Liga China, decidirá qué hará con su futuro futbolístico, aunque aclaró que tiene "un contrato complicado" con Shanghái Shenhua.

"El domingo tengo ganas de ir a la cancha. Obviamente que tienta el regreso a Boca, pero tengo un compromiso firmado con Shanghái Shenhua y no es fácil salir de China. Tengo un contrato complicado", explicó Tevez.

"Me voy el lunes a China y vuelvo de vacaciones en noviembre cuando termine el campeonato allá. No sé qué voy a hacer, eso le transmití a Angelici y a Barros Schelotto", agregó Tévez.

Y continuó: "Debo recuperarme de la lesión y devolverles a los chinos la confianza que depositaron en mí. La decisión no está tomada y en noviembre decidiré qué hacer con mi futuro".

"Lo que se habla desde afuera de cómo me fui del club con la gente y con mis ex compañeros no es verdad. Tengo una excelente relación", subrayó.

Tévez explicó que ahora "no es la misma situación" que aquella vez cuando se fue de Juventus, a Boca y señaló que el cariño de la gente "es el mismo siempre", apuntó.