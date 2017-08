Fotos Una multitud acompañó a las imágenes peregrinas de la beata Mama Antula y San Gil

26/08/2017 -

De la peregrinación de San Gil desde Sacha Pozo (departamento Banda) hasta la "Madre de Ciudades" participó la imagen de Mama Antula, que fue acompañada por fieles de distintos templos para la celebración especial que se realizó en la parroquia San Roque. La beata santiagueña se encontró con el Santo en el Puente Carretero, desde donde marcharon, en procesión hasta la parroquia del barrio Alberdi de la Capital. Con bombos, banderas y pañuelos fueron recibidas las imágenes, a las que los fieles honraron también con cánticos y oraciones. Desde la parroquia Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, del barrio Almirante Brown, partieron colectivos gratuitos para que todos pudieran trasladarse hacia el lugar del encuentro. Al igual que otros fieles de los templos de la Capital, se hicieron presentes en la plaza del barrio Alberdi para recibir a las imágenes y dar verdaderos testimonios de fe. Emotiva Una verdadera fiesta popular se vivió en la siesta del sábado, en la que los fieles le pusieron color y alegría. Familias enteras llegaron con sus ponchos rojos, bombos y banderas rojas y amarillas. Fue una tarde emotiva, en la que se vieron grandes muestras de fe de los fieles que llegaron para agradecer y también para elevar sus peticiones. "Después de cuatro años, San Gil ha podido cruzar el Puente Carretero para llegar a Santiago del Estero. En esta oportunidad la peregrinación desde Sacha Pozo ha sido en total calma, en un clima festivo y no hubo ningún problema. Se estima que cinco mil personas han cruzado el Puente y que han llegado a la parroquia de San Roque con cantos y tocando los bombos", remarcó el padre Mario Ramón Tenti, quien llevó a la imagen de la beata al encuentro con San Gil. El sacerdote también contó que "en la parroquia con el padre Marcelo Trejo (párroco de San Roque) lo esperamos con el coro, se abrieron las puertas del templo y la gente pudo tomar por casi dos horas". Luego los sacerdotes oficiaron la santa misa en la que resaltaron "el valor del Pueblo de Dios en la peregrinación como acto de fe y que a través de San Gil Dios bendice al pueblo de Santiago, porque la peregrinación vino desde Sacha Pozo (departamento Banda), pero hubo mucha gente que no vino peregrinando, pero que estaba esperando aquí". "La verdad que fue un encuentro hermoso, con vivas a San Gil y a Mama Antula. He visto testimonios muy lindos de gente que venía a agradecer por curaciones o por gracias de trabajo que han recibido; otros venían a pedir, había mamás con sus hijos con discapacidades que venían a pedir una gracia especial", añadió Tenti. Segundo encuentro El padre Tenti también comentó que esta peregrinación del Santo a Santiago fue el primer encuentro de las imágenes, ya que para el próximo fin de semana se organiza la fiesta patronal de San Gil en Sacha Poz de la que participarán peregrinos de la "Madre de Ciudades". "La segunda parte del encuentro será el viernes 1 de septiembre en Sacha Pozo, en la festividad central de San Gil. Estaremos celebrando allí con la imagen de Mama Antula y la idea es que sigamos trabajando en conjunto con la familia Cobacho para que San Gil sea un Santo querido, venerado y que sea una fiesta sin problemas", resaltó el sacerdote.