Se jugará la 16ª fecha de la Liga Choyana

26/08/2017 -

LAPRIDA, Choya (por corresponsalía Choya). Mañana habrá acción en la Liga Choyana de Fútbol donde participan equipos de diferentes puntos del departamento Choya. En este caso se disputará el 16º capítulo y tendrá como escenario las cómodas instalaciones del Club Atlético Laprida. El inicio de la jornada está previsto para las 11. De acuerdo con lo informado desde la comisión organizadora los juegos tendrán el siguiente orden: Los Galgos vs. Leones; Club Atlético Villa La Punta vs. Casa Blanca; La Juve (Estación La Punta) vs. El Sur; Santa Rita (Puerta de Chávez) vs. Arsenal y Club Atlético Laprida vs. El Norte. La tabla de posiciones tiene al Club Atlético Laprida como único puntero con 31 unidades. Luego se ubican Los Galgos y La Juve con 30 puntos, entre otros.