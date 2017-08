Instituciones loretanas lanzan una tradicional rifa solidaria

26/08/2017 -

LORETO, Loreto (C). En el predio del CIC (Centro Integrador Comunitario), se reunieron las instituciones deportivas, escolares, religiosas e intermedias, que recibieron los bonos contribución mediante los cuales se sorteará un automóvil 0 kilómetro el próximo 10 de diciembre, y cuya recaudación será destinada a las instituciones que recibieron los bonos en el mencionado encuentro. Por tercera vez, la municipalidad brinda esta ayuda a las mismas instituciones locales. "Como club, somos muy agradecidos porque jamás nos han brindado apoyo de ningún gobierno así como lo está haciendo (el intendente de Loreto, José Luis) Artaza, no solo con los bonos, sino con los subsidios estamos haciendo nuestro salón, que ya está en las etapas finales. Creo que no hubiera sido posible de forma rápida sin esta ayuda, es por eso que desde mañana mismo (por hoy), estaremos en la calle con la venta de los bonos, porque es esa la forma de trabajar unidos y juntos para poder lograr grandes objetivos", sostuvo uno de los representantes del club Juan Bautista Alberdi. "Creo que la lucha debe ser fortalecida por la fe a Dios, que hace que grupos de personas se junten por bien el común, como lo es hacer algo para que todos tengan la contención que tienen en un equipo, en una iglesia o en una escuela, por eso todos los días pido a Dios que siga dándole bendiciones al Dr. Artaza, que pensó en las instituciones como nadie lo hizo", dijo una representante de una iglesia evangélica. Para terminar la reunión y comenzar con la entrega de los bonos, el mandatario municipal dijo: "Creo que no debo agregar nada más, a todo lo que ya hemos escuchado, solo voy a seguir sosteniendo lo que siempre digo: alentar a las instituciones que son parte fundamental de nuestra sociedad es mejorar el futuro de todos", expresó al finalizar el intendente loretano.