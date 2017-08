Inédito: Florida aplica pena de muerte a un hombre blanco por matar a un negro

26/08/2017 -

Florida ejecutó ayer por primera vez en su historia a un blanco por el asesinato de un negro. Mark James Asay, 53 años, recibió la inyección letal -con un anestésico que se usaba por primera vez para una ejecución- en el corredor de la muerte de la prisión de Raiford pasadas las 6 hora local. Estaba sentenciado a la pena capital por matar a tiros en 1987 al afroamericano Robert Lee Booker, de 34 años, y a Robert McDowell, de 26.

Cuando le impusieron la pena, en los documentos judiciales McDowell también figuraba como negro. Más tarde se supo que en realidad era blanco-

hispano. El tribunal corrigió el dato pero mantuvo la sentencia. En una entrevista reciente con un canal local, Asay, sollozando, asumió que mató a Lee Booker pero no a McDowell, dijo que no era racista, "he tenido amigos afroamericanos toda mi vida" y sostuvo que cometió el crimen alcoholizado: "No sé lo que pasó. Perdí la cabeza".

Nunca antes en 190 años de ejecuciones en Florida -la primera en 1827- había sido ajusticiado un hombre blanco por un crimen racial.