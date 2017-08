Mañana se verá el final de la séptima temporada de “Game of Thrones”

26/08/2017 -

El séptimo y último episodio de la séptima temporada de la serie de fantasía épica "Game of Thrones", que tendrá una duración inédita de casi 80 minutos, se emitirá mañana, a las 22, por la señal premium HBO, en simultáneo con Estados Unidos. Con el título "The Dragon and the Wolf", el capítulo marcará el fin de la penúltima entrega de la serie más vista (y pirateada) de la historia, que ingresará en una espera hasta que en 2018 se emita la octava temporada, compuesta de apenas seis episodios. Con 79 minutos y 43 segundos de extensión, que compensa en parte la decisión de los creadores D.B. Weiss y David Benioff de recortar este año las características temporadas de diez episodios, el capítulo promete batir récords de audiencia. El tráiler de menos de un minuto liberado por HBO parece anunciar que este capítulo no será la excepción, ya que puede verse a los ejércitos de Daenerys "Madre de Dragones" Targaryen y la reina Cersei Lannister alineándose en el campo de batalla, listos para enfrentarse. También será el momento en el que Cersei se vea cara a cara con Jon Snow y con su odiado hermano Tyrion Lannister, quienes tratarán de convencerla de que la guerra por el Trono de Hierro del continente de Poniente debe ser puesta en pausa y todos deben aliarse para luchar contra un peligro mayor.