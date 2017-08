Marcelo Allasino, presidente del Instituto Nacional de Teatro: "El Circuito Teatral es potente, democrático y federal"

26/08/2017 -

Marcelo Allasino, titular del Instituto Nacional de Teatro (INT), destacó: "Quiero celebrar con ustedes el inicio de este Circuito Teatral tan potente, tan democrático, tan federal. Hemos instaurado procesos de selección abiertos que democratizan las posibilidades". El Instituto Nacional del Teatro (INT) promueve desde 2006 la circulación de espectáculos de calidad por la Argentina, mientras que es "la primera vez que el Circuito llegará a los 24 distritos del país", destacó Allasino, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizará por primera vez.

Acorde con el espíritu de la edición 2017 del Circuito, Pablo Avelluto, ministro de Cultura de la Nación, enfatizó: "Trabajar en equipo implica aceptar nuestra diversidad geográfica y cultural". Desde este lunes y hasta el domingo 29 de octubre se podrán disfrutar más de 320 funciones. Las actividades se iniciarán en las provincias de Salta y Tucumán y continuarán en Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero.

Espectáculos internacionales

"Alice, retrato de mulher que cozinha ao fundo" (Brasil); "All genius all idiot" (Suecia); "Birds in the house" (Serbia-República Checa); "Cabeça Oca" (Brasil); "Concerto pour deux clowns" (Francia-

Uruguay); "El Capote" (Chile); "Excepciones a la gravedad" (Estados Unidos); "Frida Kahlo, à RevoluçÆo" (Brasil); "Iara-O encanto das aguas" (/Brasil); "Joelma" (Brasil); "Juana la valiente" (Suiza); "León Kamae" (Suiza); "Luna de miel, otra de sal" (Ecuador); "Messieur, how embarassing!" (Italia); "Soledad o el azar" (Canadá); "Súper tejido limbo" (Colombia) y "Yenn (Uruguay).