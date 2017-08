Julieta Nair Calvo no quiere saber nada con el "Bailando"

26/08/2017 -

Se viene el nuevo ritmo "cuarteto de a tres" en el "Bailando..." y los participantes están tratando de tentar a nuevos invitados para participar del certamen de baile. Aunque la mayoría de las celebridades quieren estar en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, una "Estrella" rechazó la oferta. Invitada por su amiga, Melina Lezcano, la cantante de "Agapornis", Julieta Nair Calvo, le dijo que no la ayudaría. En un video, Lezcano le consultó: "¿Por qué no bailás el cuarteto conmigo?". A lo que, su amiga, respondió: "¡Me hiciste quedar mal! Yo lo haría porque la amo, pero tengo otras cosas y no puedo ensayar".