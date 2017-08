Carlos Tévez: "Si no hubiese sido futbolista, sería albañil o cartonero"

Fotos

Videos Carlos Tévez

Hoy 08:07 -

Carlos Tevez aprovechó su estadía en Argentina para sentarse en el living del programa Animales Sueltos donde mantuvo una entrevista con Alejandro Fantino. El ex futbolista de Boca se mostró dispuesto a hablar de todos los temas: contó sobre su sufrimiento ante los objetivos incumplidos, la educación de sus sobrinos en China, recordó sus días en la escuela en Fuerte Apache que le generaron una dificultad para leer hasta el presente y el abandono que sufrió de su madre.

Te puede interesar: Fernando Zuqui cumplió su primer entrenamiento

El futbolista de 33 años, que el lunes retornará a China pero previamente visitará la Bombonera, contó la dura vivencia familiar que carga sobre su espalda por primera vez. "Hay una parte de mi historia que es fuerte, sólo la sabe mi círculo íntimo", advirtió.

"Todos piensan que el cambio de apellido mío fue cuando pasé de All Boys a Boca. Mi madre verdadera me tuvo a mí y mi viejo muere antes que yo nazca. Mi vieja se volvió loca, en un barrio donde está la delincuencia y la droga, y ella no me pudo criar", detalló.

"Como no me podía criar y estaba re loca todo el tiempo, me agarró mi tía y me llevó con ella. A ella le digo madre y a su marido le digo papá. A mi mamá, Fabiana, la veo, recuperé la relación hace 5 años", explicó cómo continuó aquella historia.

"Nos sentamos y hablamos. Ella está muy bien. Yo de parte de ella tengo 12 hermanos y por parte de mi otra familia tengo 5. Son todos hermanos. Uno de esos hermanos lo tengo preso, es difícil para uno", agregó.

"Me crié con Adriana y Segundo, que es mi papá. Mi viejo (biológico) andaba en la joda, pero fui un chico buscado. Dicen que él siempre abrazaba a la panza y me hablaba. Saber eso me hizo muy bien", dijo sobre las historias que le contaron en los últimos años.

También contó el dolor sufrido por la enfermedad que le impedía a su madre biológica criarlo y la enseñanza de los familiares que lo adoptaron: "Tenía seis años y sabía que era mi vieja la que estaba tirada en el piso. La veía ahí, re local y mi viejo (Segundo) me abrazaba, me daba la vuelta y me decía tenés que estudiar".

"Yo fui a la escuela en el barrio. Cuando estaba en Inglaterra aprendiendo inglés, me decían que teníamos que estudiar los verbos y yo les decía '¿qué verbos?'. Para que se den cuenta cómo estaba la educación cuando era chico: hice hasta octavo grado sin leer", confesó.

"No leía. Aprendí de grande a leer. Empecé a leer libros. Cada vez que agarro un libro, lo leo una vez y no lo entiendo. Y lo tengo que volver a leer. Por ahí estoy en la misma hoja tres o cuatro veces hasta que lo entiendo", explicó.

El Apache se sinceró sobre su crianza y explicó las expectativas que tenía si no hubiese alcanzado la gloria como jugador: "Cuando me preguntan qué hubiese sido si no era futbolista, respondo albañil o cartonero. Mi escuela fue la calle. No tuve la enseñanza de sentarme con un profesor".