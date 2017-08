Mundo VATICANO

Confirman que "no hay medidas adicionales" de seguridad tras amenaza de ISIS

"He visto el video. Evidentemente no puedo no preocuparme, sobretodo por este odio insensato que hay", agregó el cardenal italiano.

Por El Liberal

Fotos El papa Francisco Hoy 10:43 - El secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin confirmó hoy que la Santa Sede no pondrá "medidas adicionales" de seguridad tras la difusión el pasado jueves de un video de un grupo del Estado Islámico (EI) con amenazas al papa Francisco. "En Vaticano no hay medidas adicionales, por lo que yo sé se continúa con el mismo nivel de atención y de seguridad que está hace tiempo", aseguró hoy Parolin en declaraciones a la prensa transmitidas por RaiNews desde Rimini, en el noreste de Italia, donde participa de un seminario del grupo "Comunión y Liberación". "He visto el video. Evidentemente no puedo no preocuparme, sobretodo por este odio insensato que hay", agregó el cardenal italiano. Te puede interesar: El huracán Harvey golpea con furia la costa de Texas Ayer, en declaraciones exclusivas a Télam, la vicedirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano Paloma García Ovejero aseguró que el Pontífice "no ha cambiado, ni cambiará, un ápice su agenda" tras la difusión desde Filipinas de un video que muestra a un fundamentalista rompiendo la foto de Jorge Bergoglio y prometiendo "llegar a Roma". septiembre.