Video | Rocío Robles atacó a Gastón Soffritti y su novia: "Son mala leche"

Hoy 11:27 -

No es la primera vez que Rocío Robles (25) y Agustina Agazzani tienen un enfrentamiento. Viejas amigas y compañeras cuando ambas eran parte del staff de bailarinas, hoy tienen una enemistad manifiesta que alcanzó uno de sus puntos más álgidos durante la gala de anoche, en la previa del folclore de Gastón Soffritti (25) y su novia.

"Yo la traté de desubicada porque me pareció que estaba diciendo algo que no tenía fundamentos. Decir que ella (en referencia a la novia del actor) estuvo con una persona en un lugar y no me trae las fotos yo no puedo no salir a defender a mi novia", le dijo Soffritti a propósito de lo que había dicho Rocío respecto a que tenía información de que hace tres semanas Agustina había estado con otro chico en un boliche.

"Lo que pasó acá es que el día que yo lloré Agustina hizo un comentario desde la casa, comiendo chocolates o no sé qué estaba haciendo, mirando el programa, muy mala leche. Me parece que metió el dedo en la llaga en un momento donde no era preciso. Simplemente porque teníamos buena onda, y si ella sabía algo de Tyago para contarme me lo podía contar a mí. Entonces, al otro día fui al programa de Ángel y me preguntó, y lo que dije es que si todo el mundo va a hablar por hablar, como ella hizo en Twitter, que después lo eliminó, yo también tengo cosas para decir, y simplemente que no las digo porque no tengo la mala leche que tiene ella", respondió Robles.

"Yo la verdad que no tengo malas intenciones y jamás tiraría tanta mala onda. Yo solamente digo que si no querés que opinen al respecto no llores en cámara, llorá en tu casa", le lanzó Agustina. "Bueno, ojalá nunca se te caiga una lágrima acá entonces", cerró Rocío.