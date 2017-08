Virginia Lago: "Quiero volver a la tele con mi programa de la tarde"

Hoy 11:37 -

Virginia Lago (71) lleva una vida en el escenario. Con más de cincuenta años de trayectoria, la actriz supo reinventarse en el 2012 cuando condujo Historias del Corazón, el ciclo en el que presentaba ficciones. En diálogo con Teleshow habló de su trabajo en La panadería de los poetas donde es dirigida por su hija, la falta de ficciones en televisión y sus ganas de volver a tener un programa en la pantalla chica.

"Es un cuento, y me encanta contar cuentos", dijo Virginia sobre la obra que realiza sábados y domingos a las 18.00 en el Teatro La Comedia, La panadera de los poetas: "Es una historia de una panadera, María Candelaria, que vive en España en la montaña en un pueblo muy pequeño y ahí tiene una panadería. Es analfabeta, hace confituras, panes y recetas que son casi poéticas. Es una persona intachable, con conducta y honradez. Aparecen en su negocio Miguel Hernández y Federico García Lorca".

Escrita por María de las Mercedes Hernando, la obra cuenta con la dirección de Mariana Giovine, hija de la actriz: "Es una emoción grande para mí. Ella es una gran directora, yo la dirigí en otras oportunidades y ahora me dirige ella a mí y está muy bueno. Yo le tengo admiración y trato de hacerle caso a todo lo que me dice".

La actriz reconoce que su hija en e rol de directora "es muy exigente": "Ante esta confianza de pronto dice cosas que otro no se animaría. Esta bueno, tiene una mirada muy joven". Sin embargo, recordó que cuando le dio el guión para ver si le gustaba la pieza, no le contó que ella sería la protagonista: "Hice trampa".

Este año Lago interpretó a Miriam en ADDA y le gustaría regresar a la tele, aunque no como actriz, sino con un programa como el que hizo entre el 2012 y el 2015, Historia del corazón, donde presentaba ficciones: "Me encantaría volver a mis tardes, las extraño mucho. Se hicieron muchas cosas donde podíamos encender llamitas en la gente, en los chicos, en los grandes. Teníamos libertad para compartir cosas que nos gustaban, desde literatura, música, y funcionaban".

Ese trabajo hizo que mucha gente joven que no seguía su carrera comenzara a conocerla, incluso casi todos los días era trending topic en Twitter: "La respuesta en la calle era impresionante y me encanta, eran todas cosas cariñosas. Las redes no las veo, me cuentan, pero gente que vive en la sombra dice cosas que no son buenas y eso es feo".