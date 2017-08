CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Agosto 2017

Hoy 20:34 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

18.00 ¿EN QUÉ MANO

ESTÁ?

20.00 MONO BINGO

20.10 TÓMBOLA (NOCTURNA)

20.20 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

(CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.00 COMEDY CENTRAL

STAND UP

00.45 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 COCINANDO PARA VOS

13.00 PASIÓN DE DOMINGO

15.00 MAURO VIALE

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

09.30 CHESPIRITO

10.30 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 EL CHAVO

13.00 CÁMARA LOCA

14.00 ALERTA COBRA

15.00 HOY GANÁS VOS

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

22.00 PETER CAPUSOTTO

23.00 HORA DE REÍR

TELEVISIÓN PÚBLICA

08.00 EL CÁLAMO Y SU MENSAJE

09.00 SANTA MISA

09.50 ÁNGELUS

14.30 COCINEROS

17.00 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 LOS 7 LOCOS

18.30 MEGAESTRUCTURAS. LA

ESCUELA ECOLÓGICA

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 RONDA DE EDITORES

EL TRECE

08.00 PANAM Y CIRCO

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.15 CARBURANDO

13.15 ALMORZANDO CON M. LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 ANIMALANDIA

17.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN

vs. RED STAR (FEM.)

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ALTO CONTRASTE

21.00 ANIMADORES

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 POLIFONÍA

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS





PELÍCULAS



CINEMAX

12.17 EL EJECUTOR

02.09 DAÑO COLATERAL

04.16 UN DIOS SALVAJE

05.56 UNA CELEBRACIÓN PARA

RECORDAR

07.41 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -

HAITÍ

07.55 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

09.51 ESTE CUERPO NO ES MÍO

11.57 VACAS VAQUERAS

13.27 MONSTERS, INC.

15.22 ESTE CUERPO NO ES MÍO

17.27 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

19.51 LA PROPUESTA

22.00 SÓLO PARA PAREJAS

TNT

03.32 XXY

05.03 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TNT BUZZ

06.53 ENTRENANDO A PAPÁ

09.00 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY

GREEN

11.00 FECHA 1 - SUPERLIGA 2017/2018

13.05 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO

DEL INVIERNO

15.45 FECHA 1 - SUPERLIGA 2017/2018

18.05 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

20.00 FECHA 1 - SUPERLIGA 2017/2018

22.30 TNT GOL - VIVO

00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.03 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

TCM

01.03 JASON X - MALDAD SUPREMA

02.36 DRÁCULA

04.44 LA PANTERA ROSA

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

05.50 ALF (TEMPORADA 4)

06.16 ALF (TEMPORADA 4)

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 4)

08.50 ALF (TEMPORADA 4)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 3)

10.34 ALF (TEMPORADA 3)

11.00 GUERRERO ROJO, EL

12.40 VIVEN

14.58 EL PROTEGIDO

16.58 TERRENO SALVAJE

18.53 EL PROTECTOR

21.00 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

23.30 JASON X - MALDAD SUPREMA

SPACE

01.22 LAGO DE SANGRE. EL ATAQUE DE LAS

LAMPREAS ASESINAS

02.55 DRUG WAR. LA GUERRA DE LA

DROGA

07.04 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

08.57 GOLPE FULMINANTE

10.42 SIN ESCAPE

12.31 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

15.01 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL

PRÍNCIPE CASPIAN

17.52 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO -

EL LIBRO DE LOS SECRETOS

20.19 VENGANZA EN LA PRISIÓN

22.00 FIRESTORM





A DÓNDE IR

PARRILLADA DON JUAN

(AVDA. BELGRANO Y

LIBERTADOR, LA BANDA)

HOY, A PARTIR DE LAS 13, PEÑA

SOLIDARIA CON “LOS CANTORES

DE SERENATA”, WALTER OLIVERA,

“MÓSOJ ÑAUPA”, “LOS CANTORES,

LOS DE ALICO”, AGUSTÍN ROLDÁN,

“SUENAN VOCES”, “SONKOY

BANDEÑO” Y JOVITA SUBIRE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ HOY, A LAS 20, EL CORO ESTABLE

DE LA PROVINCIA PRESENTARÁ

EL CONCIERTO “INDIANA”, DE

GUASTAVINO.

+ EL 8 DE OCTUBRE, A LAS 22,

ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU

DISCO “UNA VUELTA MÁS”.

+ EL 23 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19,

SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS

PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS

YA ESTÁN EN VENTA EN LA

BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS

DE AUTOENTRADA.

COMPLEJO KALÚ

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

EL 1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 22,

SE REALIZARÁ LA PEÑA CHAYERA

CON LAS ACTUACIONES DE SERGIO

GALLEGUILLO, “DIABLEROS

JUJEÑOS”, ENRIQUE MARQUETTI,

“LA BRASITA DE MI CHALA”, “DEL

ESTERO”, ANDREA BUSTAMANTE,

FERNANDO BRANDÁN Y “KALAMA”.

FÓRUM (PERÚ Nº 511)

EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL

PRESENTARÁ “SER”.

CINES

SUNSTAR



LAS AVENTURAS DEL

CAPITÁN CALZONCILLOS

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

LAS AVENTURAS DEL

CAPITÁN CALZONCILLOS

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14:00 (Cast) 16:00 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

26/08 -18:30 (Cast) 21:20 (Subt)

00:10 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS (2D):

AVENTURA, (ATP)

13:45 (Cast) 16:30 (Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS (3D):

AVENTURA, (ATP)

19:10 (Cast) 22:00 (Subt) 00:45

(Subt)

LA TORRE OSCURA (2D):

AVENTURA (+ 13 años)

14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

20:30 (Subt) 22:35 (Subt) 00:45

(Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:20

(Subt)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 20:40

(Subt) 01:00 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS. ATP. 2D

17:30. 3D 19:50

LA TORRE OSCURA APTA 13.

2D 18:20- 23:00

LA CORDILLERA APTA 13 2D

20:40 (TODOS LOS DÍAS)

EMOJI. ATP

2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

3D 17:50 (TODOS LOS DIAS)

EL FÚTBOL O YO ATP

2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

LA GUERRA Apta 13 2D

22:30 (TODOS LOS DÍAS)