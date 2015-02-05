CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Agosto 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
Hoy 20:34 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
18.00 ¿EN QUÉ MANO
ESTÁ?
20.00 MONO BINGO
20.10 TÓMBOLA (NOCTURNA)
20.20 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
(CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.00 COMEDY CENTRAL
STAND UP
00.45 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 COCINANDO PARA VOS
13.00 PASIÓN DE DOMINGO
15.00 MAURO VIALE
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
09.30 CHESPIRITO
10.30 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 EL CHAVO
13.00 CÁMARA LOCA
14.00 ALERTA COBRA
15.00 HOY GANÁS VOS
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
22.00 PETER CAPUSOTTO
23.00 HORA DE REÍR
TELEVISIÓN PÚBLICA
08.00 EL CÁLAMO Y SU MENSAJE
09.00 SANTA MISA
09.50 ÁNGELUS
14.30 COCINEROS
17.00 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 LOS 7 LOCOS
18.30 MEGAESTRUCTURAS. LA
ESCUELA ECOLÓGICA
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
EL TRECE
08.00 PANAM Y CIRCO
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
10.15 CARBURANDO
13.15 ALMORZANDO CON M. LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 ANIMALANDIA
17.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN
vs. RED STAR (FEM.)
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ALTO CONTRASTE
21.00 ANIMADORES
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 POLIFONÍA
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.17 EL EJECUTOR
02.09 DAÑO COLATERAL
04.16 UN DIOS SALVAJE
05.56 UNA CELEBRACIÓN PARA
RECORDAR
07.41 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -
HAITÍ
07.55 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
09.51 ESTE CUERPO NO ES MÍO
11.57 VACAS VAQUERAS
13.27 MONSTERS, INC.
15.22 ESTE CUERPO NO ES MÍO
17.27 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
19.51 LA PROPUESTA
22.00 SÓLO PARA PAREJAS
TNT
03.32 XXY
05.03 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 TNT BUZZ
06.53 ENTRENANDO A PAPÁ
09.00 LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY
GREEN
11.00 FECHA 1 - SUPERLIGA 2017/2018
13.05 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO
DEL INVIERNO
15.45 FECHA 1 - SUPERLIGA 2017/2018
18.05 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
20.00 FECHA 1 - SUPERLIGA 2017/2018
22.30 TNT GOL - VIVO
00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
01.03 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
TCM
01.03 JASON X - MALDAD SUPREMA
02.36 DRÁCULA
04.44 LA PANTERA ROSA
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
05.50 ALF (TEMPORADA 4)
06.16 ALF (TEMPORADA 4)
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
7)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 4)
08.50 ALF (TEMPORADA 4)
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 3)
10.34 ALF (TEMPORADA 3)
11.00 GUERRERO ROJO, EL
12.40 VIVEN
14.58 EL PROTEGIDO
16.58 TERRENO SALVAJE
18.53 EL PROTECTOR
21.00 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
23.30 JASON X - MALDAD SUPREMA
SPACE
01.22 LAGO DE SANGRE. EL ATAQUE DE LAS
LAMPREAS ASESINAS
02.55 DRUG WAR. LA GUERRA DE LA
DROGA
07.04 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
08.57 GOLPE FULMINANTE
10.42 SIN ESCAPE
12.31 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
15.01 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL
PRÍNCIPE CASPIAN
17.52 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO -
EL LIBRO DE LOS SECRETOS
20.19 VENGANZA EN LA PRISIÓN
22.00 FIRESTORM
A DÓNDE IR
PARRILLADA DON JUAN
(AVDA. BELGRANO Y
LIBERTADOR, LA BANDA)
HOY, A PARTIR DE LAS 13, PEÑA
SOLIDARIA CON “LOS CANTORES
DE SERENATA”, WALTER OLIVERA,
“MÓSOJ ÑAUPA”, “LOS CANTORES,
LOS DE ALICO”, AGUSTÍN ROLDÁN,
“SUENAN VOCES”, “SONKOY
BANDEÑO” Y JOVITA SUBIRE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ HOY, A LAS 20, EL CORO ESTABLE
DE LA PROVINCIA PRESENTARÁ
EL CONCIERTO “INDIANA”, DE
GUASTAVINO.
+ EL 8 DE OCTUBRE, A LAS 22,
ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU
DISCO “UNA VUELTA MÁS”.
+ EL 23 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19,
SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS
PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS
YA ESTÁN EN VENTA EN LA
BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS
DE AUTOENTRADA.
COMPLEJO KALÚ
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
EL 1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 22,
SE REALIZARÁ LA PEÑA CHAYERA
CON LAS ACTUACIONES DE SERGIO
GALLEGUILLO, “DIABLEROS
JUJEÑOS”, ENRIQUE MARQUETTI,
“LA BRASITA DE MI CHALA”, “DEL
ESTERO”, ANDREA BUSTAMANTE,
FERNANDO BRANDÁN Y “KALAMA”.
FÓRUM (PERÚ Nº 511)
EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL
PRESENTARÁ “SER”.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL
CAPITÁN CALZONCILLOS
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
14:20 (Cast) 16:30 (Cast)
LAS AVENTURAS DEL
CAPITÁN CALZONCILLOS
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
14:00 (Cast) 16:00 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
26/08 -18:30 (Cast) 21:20 (Subt)
00:10 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS (2D):
AVENTURA, (ATP)
13:45 (Cast) 16:30 (Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS (3D):
AVENTURA, (ATP)
19:10 (Cast) 22:00 (Subt) 00:45
(Subt)
LA TORRE OSCURA (2D):
AVENTURA (+ 13 años)
14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
20:30 (Subt) 22:35 (Subt) 00:45
(Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:20
(Subt)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 20:40
(Subt) 01:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS. ATP. 2D
17:30. 3D 19:50
LA TORRE OSCURA APTA 13.
2D 18:20- 23:00
LA CORDILLERA APTA 13 2D
20:40 (TODOS LOS DÍAS)
EMOJI. ATP
2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)
3D 17:50 (TODOS LOS DIAS)
EL FÚTBOL O YO ATP
2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
LA GUERRA Apta 13 2D
22:30 (TODOS LOS DÍAS)