La Expo Santiago mostrará a empresas e instituciones ligadas al sector industrial

El director del Nodo Tecnológico de Santiago del Estero, Ing. Ricardo Montenegro, destacó la realización de la Expo Santiago que organiza el Gobierno provincial y que se desarrollará desde el 1 al 3 de septiembre y que reunirá a diferentes empresas e instituciones ligadas a la actividad industrial. Montenegro indicó: "La Expo Santiago, que es organizada por el Gobierno provincial, va a coincidi r con la celebración del Día de la Industria Argentina que es el 2 de septiembre, porque ese día, pero de 1587, zarpó del puerto de La Boca un barco con lo que se consideraba la primera exportación manufacturera en lo que sería después el territorio argentino. Esa exportación iba a Brasil y eran mantas producidas en Sant iago del Estero, en la época del Fray Francisco de Victoria. Ahora, 430 años des - pués, la provincia hace en Santiago la primera exposición industrial, comercial y de servicios del Norte del país". El funcionario señaló que "todas las exposiciones en su mayoría son muestras del sector pr imar io: agropecuarias, ganaderas. No hay una expo industria así que ésa es la iniciativa: recuperamos para los santiagueños el Día de la Industria nacional". E n e s t e s e n t i d o , apuntó que "se va a hacer el acto central del Día de la Industria el 2 de septiembre en Santiago con el presidente de la UIA, el Gobierno de la provincia y representantes de los distintos sectores gremiales empresarios". Puntualizó que "para el sector industrial y comercial tiene también un valor agregado, es una expo distinta y que plantea un nuevo desafío: salir del formato acostumbrado a ver unos stands a otro que lleva un diseño, una inversión interesante para ofrecer y mostrarse de la mejor manera al público". Montenegro señaló, en este sentido, que "los santiagueños que vengan a la muestra van a ver algo que nunca se ha visto en el Norte, que probabl ement e s e v e cuando uno va a las exposiciones en Costa Salguero o en la Rural que son stands con trabajo de arquitectura, con un diseño propio, con mucha dedicación puesta para que se pueda lucir la empresa local, el empresariado local al que se le hace privativo poder participar de una de estas exposiciones porque tienen costos logísticos elevados". Des tacó que "en el Nodo Tecnológico tenemos esta posibilidad porque tenemos la infraestructura para darle soporte a todo esto. Es el predio ferial más grande de l paí s , más grande que el Luna Park y que el salón más grande de la Rural de Palermo. Es un lugar único para que esto pueda suceder. Entonces, es ideal para una buena presentación para la empresa y que se pueda lucir. Eso ha significado que a la fecha estemos totalmente cubier tos. Tenemos 70 expositores entre marcas locales, regionales y nacionales". En l a dinámi c a de la muestra, Montenegro apunta a que se genere también lugar para los negocios. "Queremos que se genere en la Expo un clima de negocios, donde estén los bancos, al lado del industrial, del proveedor, del comerciante, del que se quiere comprar una máquina o un vehículo o del emprendedor que tiene su carpeta comercial y quiere avanzar en su emprendimiento y escalar, que se genere ese espacio, estamos un poco acostumbrados a que se vea fuera de estas grandes muestras". Señaló que "están todas las entidades confirmadas: la Cámara de Comercio e Industria, la Confederación Económica, la UIA, las dos universidades de Sant iago del Es tero, que también t ienen como desafío venir a mostrar su otra faceta, que no es sólo la educativa, sino todo el sector de servicios tecnológicos para empresas e industrias locales que es otro plus. No es sólo oferta académica, sino que vienen con todos los profesionales, asesores, también a integrarlos al sector productivo que tengan el contacto directo con los empresarios santiagueños". Asimismo, indicó que "va a estar presente la Secretaría de Desarrollo con la plataforma Emprender, el Ministerio de Producción con Casa de la Producción, está presente el Bice con una línea especial, todos los que pueden brindar servicios y líneas de trabajo al empresariado local, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación a través del Ministerio de Desarrollo con todas las líneas de financiamiento que tienen".