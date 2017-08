La Dirección de Rentas de la provincia sustituyó la normativa sobre retenciones

Hoy 21:52 - La Dirección General de Rentas (DGR) de la provincia dictó recientemente la resolución Nº 34/2017 con fecha 16 de agosto de 2017, con el claro objetivo de introducir un nuevo régimen de Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Las normas sustituidas son la Resolución General Nº 21/2007 y sus modificatorias, las cuales habían quedado desactualizadas, en atención al transcurso del tiempo. Con este nuevo acto administrativo, la DGR provincial actualizó el mínimo de los importes sujetos a retención el cual pasa de $2.000 a $6.000, tanto para las actividades comerciales como la actividad primaria. De igual forma se introdujeron los criterios para la liquidación general del gravamen, el cual tiene los siguientes tópicos principales: l Se expresa que no se debe deducir suma alguna por compensación o afectación o cualquier monto que deduzca de importe de pago, incluido a los monotributistas; l Explica que en el caso de las administraciones públicas (nacional, provincial y municipal) si es que existe un desfase entre la emisión de orden de pago y el efectivo pago, se podrá colocar la misma en estado de “Pendiente”. Casos especiales De igual forma se estableció como casos especiales las operatorias relacionadas con frigoríficos, mataderos, supermercados, hipermercados, etc., por el traslado e ingreso a la provincia de carne bovina, ovina, aviar, caprina, porcina y de pescado. Las sanciones por el incumplimiento de las presentes obligaciones serán la multa por infracción a los deberes formales e infracción por omisión de impuestos. También se expresó en la nueva normativa que existe la “responsabilidad solidaria” entre la empresa que no practique la retención, de tal suerte que tendrán que ingresar ellos el importe omitido. Más grave es la situación para quienes mantuvieren en su poder el importe de las retenciones practicadas sin ingresarlas al fisco, ya que incurrirán en la figura de “defraudación al fisco”, la cual tiene una sanción que comienza en dos veces el importe defraudado y trepa hasta 10 veces. Por último se estableció que la DGR verificará en las rutas de la provincia, en forma conjunta con la policía de la provincia y el Ministerio de Producción, el control relacionado con el ingreso y traslado de carnes, así como la documentación respaldatoria a través de actas de constatación pertinentes. Agentes designados Por otra parte, el artículo 10 de la disposición indica que “los agentes de retención designados por normativas anteriores a la entrada en vigencia del nuevo régimen unificado, mantendrán tal carácter y deberán actuar de acuerdo con esta nueva resolución”. Indicó que “a estos efectos deben cumplir con la totalidad de las obligaciones dispuestas en el artículo 4 de esta resolución general”. Agregó que “en caso de no hallarse encuadrados en el presente régimen único, deberán solicitar la baja correspondiente, conforme lo indica el artículo 9 de la presente resolución general”. “La Dirección General de Rentas verificará en las rutas de la provincia de Santiago del Estero, el cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente resolución en forma conjunta con la Policía de la provincia o con el Ministerio de la Producción, a través de las dependencias que correspondan relacionado con el control de carnes del destinatario y la documentación que respalde la operatoria a través de actas de constatación pertinente”, señala la disposición. l