La UIA pide debatir una reforma laboral sin el sindicalismo “en pie de guerra”

Hoy 21:53 - El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, insistió con la necesidad de debatir una reforma laboral después de las elecciones de octubre, aunque advirtió que "no estamos pensando en hacer un copy/paste de lo que está haciendo Brasil". "Hay muchas cosas que se puedan reformar sin que el sindicalismo esté en pie de guerra", afirmó Acevedo, al subrayar que se puede apuntar en bajar el costo laboral, pero sin modificar cuestiones de carácter salarial o de la cantidad de horas de la jornada de trabajo. Previo al almuerzo que los miembros de la UIA tendrán el martes con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, el dirigente industrial sostuvo que la reforma laboral "es una discusión que tenemos que dar después de octubre" cuando se celebrarán las elecciones legislativas. "No estamos pensando en un copy/paste de lo que está haciendo Brasil porque Argentina tiene su impronta diferente", sostuvo Acevedo, y advirtió que las industrias del interior, por ejemplo, tienen "problemas focalizados en la logística o los costos impositivos". En cuanto al escenario económico, el dirigente industrial consideró que "hemos dejado de caer" y la "tendencia es a seguir subiendo y eso nos pone optimistas". "Hay sectores que ya se ven inversiones y desde el año pasado consultas. A mí me parece que donde hay que focalizar las inversiones es en el empresariado nacional. Ahí es el primero que va a invertir, después van a venir de afuera", sostuvo. Acevedo argumentó que el empresario argentino "es el que más conoce lo que está pasando en la Argentina y ve cuándo los números dan para invertir, porque nadie va a invertir en donde sabe que no va a tener ganancias". "Se están dando las condiciones para que empiecen ese tipo de inversiones. El problema quizá haya sido pensar hace dos años, que con el cambio de gobierno iba a haber un boom económico. No se dio así, había mucha carga negativa, cosas que había que arreglar, y eso se está dando gradualmente", remarcó. En cuanto a la reforma fiscal, que el Gobierno anunció enviará al Parlamento antes de fin de año, el titular de la UIA anticipó que será uno de los temas a conversar el martes en un almuerzo que compartirán los industriales con Dujovne. "El Presidente nos dijo que no se iba a tratar hasta después de las elecciones, que el tema lo tenía en estudio Dujovne. Seguro esperan la nueva composición del Congreso (tras las elecciones de octubre). Pero no hemos visto todavía ningún papel" de las propuestas, concluyó.