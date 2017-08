Casi un millón de personas compró 3.005 millones de dólares en julio

Hoy 21:57 - Ca s i un mi l l ón de pe r s ona s c ompr a r o n 3.005 millones de dólares en julio, en lo que representó un aumento de 200 mil clientes respecto del mes previo y la mayor concurrencia al mercado de cambios desde enero de 2016, informó el Banco Central. En su informe cambiario mensual, la autoridad monetaria precisó que “estas compras de billetes impulsaron el incremento en los depósitos en caja de ahorro en moneda extranjera, tendencia que se siguió observando en los primeros días de agosto”. En términos brutos, las compras de billetes totalizaron 3.005 millones de dólares y fuer on c onc r e t ada s po r 983.485 clientes, indicó el BCRA. “Si se desagrega la información teniendo en cuenta el monto de las compras mensuales por cliente, se observa que casi el 50% de las compras de billetes (unos u$s 1.400 millones) fueron realizadas por imp o r t e s d e h a s t a u$s 10.000 mensuales por cl iente, par t icipación que aumenta tres puntos porcentuales respecto de junio”, detalló. El promedio de compra por cliente fue de 3.056 dólares, agregó el Central. Por su parte, las ventas mensuales de billetes de clientes totalizaron 1.286 millones de dólares en julio, marcando un descenso de 370 millones respecto del máximo histórico registrado el mes previo. Las ventas de billetes por encima de los 2 millones de dólares mensuales concentraron el 43% del total , unos 7 puntos porcentuales por debajo de lo observado en junio.