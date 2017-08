¿Cómo adquirir correctamente una propiedad?

Hoy 21:58 - Hoy los tiempos son otros, al momento de comprar una propiedad ya no basta con tomar simples precauciones, sino que es imperioso recurrir a un profesional idóneo como primera medida para ser asesorado, contemplando los riesgos que uno corre y las ventajas que se pueden obtener. Partiendo sobre la base de que todo negocio implica un riesgo, y más aún la compra de un inmueble, en donde hay varios ítems al momento de comprar: 1) Solicitar la documentación del inmueble (su escritura, no boleto de compra venta) y llevar a un escribano de confianza, abogado o corredor inmobiliario que analice la documentación (cada caso es particular). ¡Siempre dicen falta un papel! ¡Luego lo consigo! Y no es así. Una inmobiliaria seria tiene la documentación e informes previos para que usted compre bien. Usted no tiene la obligación de saber de papeles y qué trámites realizar al momento de comprar una propiedad ni ser un experto en derecho, pero sí, por lo menos saber a dónde recurrir y qué marco legal es necesario. Así una vez que la documentación es analizada por el profesional, se pedirá informes de dominio para ver que la persona que venda sea realmente el dueño o titular dominial de la propiedad y que no esté inhibido o que no pese algún embargo o hipoteca sobre el inmueble. Cabe aclarar que todas las tierras tienen dueño. No comprar nunca bajo ningún punto de vista lotes fiscales, o propiedades que pertenezcan al IPVU. 2) Verificar las deudas, titularidad de los servicios y medidas del inmueble: agua, luz, gas, impuestos municipales y provinciales. Controlar las medidas y observar los planos si los tuviere o en su defecto solicitar plano nuevo (contemplar ese gasto al momento de comprar). Siempre lo ideal es recurrir a un corredor inmobiliario de la zona, que le inspire confianza, que tenga una oficina fija, recuerde que éste es un profesional que como cualquier otro merece ser retribuido con sus honorarios, ya que ante un problema va a poder darle una solución. Por intentar escatimar gastos, uno termina comprando algo que no debió o no se puede poner nunca en regla o con una deuda desconocida, todo por no concurrir a un profesional idóneo capacitado y especializado a tal fin, el cual tiene experiencia, herramientas muy poco valoradas la imaginación y la capacitación. Cuando me refiero a imaginación, su mente esta trabajada para ver lo que usted normalmente no vería y hacer que realice un negocio bueno y eficiente, y respaldado por un cumulo de conocimientos que lograra que usted llegue a buen puerto, que es conseguir y llenar sus expectativas o cumplir el sueño de tener su casa propia o realizar una inversión segura. Hoy el mercado inmobiliario santiagueño se encuentra por demás sobrevaluado. Mucha gente no escucha o da poca importancia a las tasaciones realizadas por los profesionales inmobiliarios. Por ejemplo: un inmueble, suponiendo que tiene un valor de mercado de un millón de pesos, los propietarios piden exactamente el doble del valor, convirtiendo a la propiedad imposible de vender, la cual permanecerá en el mercado por un largo tiempo. Sumado a ello que los propietarios de propiedades cercanas, toman este valor elevado de oído, como referencia para pedir aún más por su propiedad (si mi vecino pide 1 millón pesos por su casa, por la mía quiero 3 millones), produciéndose un efecto multiplicador infundado e ilógico, sin tener en cuenta la documentación, ubicación, medidas, dimensiones, orientaciones, factores positivos, factores negativos, cuestiones intrínsecas y extrínsecas. Por todo esto resulta imperioso tomar conciencia, evitar sobrevaluar las propiedades, porque lo único que se ha logrado en estos últimos años, es destruir el mercado inmobiliario, y concientizarse de realizar tasaciones y respetar la opinión del profesional. Es muy importante realizar una tasación de la propiedad para saber cuál es su valor real de mercado, para realizar una operación eficaz (porque si se pide menos del valor del mercado, el propietario perdería dinero, pero si se pide de más, se tardaría mucho tiempo en vender, o sería imposible de concretarla por el valor elevado). l *Abogado y corredor inmobiliario.