Últimos días para participar del concurso regional de microvideos

Hoy 22:27 - La Subsecretaría de Cultura de la provincia recordó que hasta el próximo miércoles 30 de agosto estará abierta la convocatoria para realizadores audiovisuales de la región que quieran participar del Concurso de Microvideos “El NOA en síntesis”, impulsado por el Consejo Regional Norte Cultura. Este concurso apuesta a poner en valor y difundir el Patrimonio Inmaterial del NOA a través de pequeñas historias narradas en formato audiovisual. El concurso contempla dentro de la temática del patrimonio inmaterial, tres categorías: “Creencias y devociones populares del NOA”, “Letras del NOA” y “Sonidos del NOA”. El mismo está destinado a realizadores o equipos audiovisuales de las provincias de Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán mayores de 18 años, se premiarán hasta 18 videos, con un monto de 10 mil pesos cada uno. Para participar pueden presentar una propuesta por categoría. Los videos no deben superar los tres (3) minutos de duración (incluyendo título y créditos) y podrán ser grabados con cualquier dispositivo, admitiéndose los formatos AVI, MOV y MP4. El video deberá ser subido a un alojamiento web (Google Drive, Dropbox, Skydrive, Mimedia, We Transfer, etc) y remitir el link de descarga al correo electrónico [email protected] gmail.com, acompañado de la información requerida, a la que se podrá acceder en el sitiohttp:// crnc.com.ar/ y en la página oficial de Facebook: Consejo Regional Norte Cultura. Por consultas dirigirse a: [email protected] gmail.com.