Poesía de Luciana Cano

Hoy 22:30 -

Blablablá

Sumergidos en la vorágine. Despellejándonos, por miedo quizás. Creyendo ser algo / alguien. Con acrobacias para sostener /sostenerse/sostenerte. Pareciendo. Desentrañando. Adentro de todo. Debajo del blablablá... está la vida.

Desbarajuste

Qué remedio habrá cuando uno nace medio roto, un tanto mal hecho? Qué poción de amor nos obnubilará el desconsuelo? Me dejarán estas melancólicas mujeres desanclar las contradicciones? Dejará la tristeza de entibiarme los intentos? Se me pudre la paciencia. Es esta debilidad la que me aplasta. Es esta cobardía la que ha tomado voz.

Quién te irá a soplar la alondra?

Quién pudiera ser píldora de este existencialismo que muerde más los domingos. Quién pudiera gambetear tu cifrada infancia. Congelar tu paranoia. Amenizar los silencios. Llevar el hilo de nuestra locura. Desorbitarnos. Quién pudiera… ser cómplice de nuestros mamarrachos Y mentirnos y mentirse que no estamos solos. Que todavía podemos huir de esta intransigencia.

Frágiles

La marca decía: frágiles, sumisas y acomplejadas, como salidas de fábrica. La historia nos quería relegadas y grises, dulces y maternales. Nos querían detrás. Sin orgasmo. Sin política. Mutiladas. Nos quemaron. Nos golpearon. Nos escondieron. Nos violaron. Hicieron todo para que nos odiáramos. Para olvidarnos. Un día descosimos palabras y nos quisimos brujas, putas, locas, gordas, yeguas y desalmadas..