Microrrelatos de Marcela Cárdenas

Hoy 22:37 -

Anoche soñé que anhelaba la lluvia. Una lluvia de esas que se insinúa con imperceptibles remolinos de tierra que hacen escocer los ojos. Una lluvia de esas en las que el cielo pierde el brillo, en el que las nubes cabalgan una sobre la otra en un frenesí sexual desenfrenado. Una lluvia de esas que comienzan con gotas tan gordas y dispersas que no alcanzan a mojarnos pero que podemos jugar con ellas a atraparlas con nuestra mano. Una lluvia de esas en que las abuelas se asoman a la ventana y nos gritan para que corramos a guarecernos a la casa antes de que el chaparrón nos enferme. Una lluvia de esas en las que el abuelo ceba mates y escucha tango en su Spika mientras la abuela prepara buñuelitos para empaparlos en un plato de azúcar que pone en medio de la mesa cubierta por ese hule floreado. Una lluvia de esas en las que las arañas se atreven a salir de sus telas, los pajaritos se cobijan en sus nidos y la tierra despide esa fragancia que esplende nuestras narices. Una lluvia de esas en que, ni bien termina, corremos a poner nuestros barquitos de papel en el cordón de la vereda y los perseguimos hasta su naufragio mientras deseamos que el cargamento de miguitas de pan llegue a los peces hambrientos del río más cercano. Anoche soñé que anhelaba la lluvia. Hoy, sin embargo, desperté y supe que anhelaba aquella niñez mágica en mi casa inmensa de la Misiones. Aquella mamá que me protegía hasta de la lluvia. Aquellos abuelos que me enseñaban que hay que jugar hasta con la lluvia.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Se empeñó tanto en olvidarlo que cambió la cama, dejó de cocinar su guiso, ya no compró vestidos de su azul favorito y corrió a la peluquería a planchar esos rulos en los que a él le gustaba enredarse. Dejó de concurrir a los bares que frecuentaban y sacrificó amigos en común. Se perdió los capítulos finales de la serie que veían cada domingo y arrumbó su cepillo de dientes en el fondo del cesto de basura. Sin embargo se encuentra con su mirar en otros ojos. Con la forma en que termina su cabello en otra nuca. Con el sueño inquieto en el que hurga con la nariz entre las sábanas buscando su olor. Con su letra de garabatos en la portada de un libro. Con su cuchara que –automática- le pone azúcar al mate amargo. Sin dudas, los olvidos arden tras los párpados. Y parecen no saber de vanos y tozudos arsenales de empeños.

-------------------------------------------------------------------------------------------



Somos mujeres. Mujeres que corremos gran parte del día entre colegio, trabajo, pediatra, fútbol, verdulería para -al fin- llegar a casa. Y ya en nuestro refugio corremos aún más: mates, merienda, chats con amigos, tarea, amiguitos que se quedan a dormir, baño, cena, hora de besos con cuentos, guerra de almohadas y cosquillas y todos a dormir. Y en ese momento, cuando la noche ya es muy noche nos encaramamos a la bici fija porque no tuvimos tiempo de entrenar y el espejo es cruel. O leemos a Alejandra o a Clarice y mojamos las páginas con sus lágrimas que son iguales a las nuestras. O abrimos un vino y tomamos una copa en el balcón saboreando el veranito que se acerca. Y anhelamos ese hombre perfecto, ese que no fue, ese que se escapó, ese que no llega. Y tantas, tantas veces desdeñamos nuestro anhelo y optamos por un cualquiera, uno que no sepa que la rayuela se aprende con Cortázar, que "esa mujer" es Evita, que no busque a su abuelo en las estrellas para que le dé consejos ni revuelva nuestras entrañas con preguntas incómodas. Uno que no curiosee en nuestra fatídica infancia ni pretenda aconsejarnos sobre la crianza de nuestros hijos. Uno que no se aburra y nos deje pero que -tarde o temprano- nos va a aburrir y lo vamos a dejar. Un hombre cualquiera que calme nuestras ansias pero nunca, jamás nuestras pasiones. Un hombre cualquiera tras otro hasta que nos atrevamos a abrirle la puerta al hombre perfecto. Porque está ahí, mujeres. Sólo hay que verlo y dejarlo pasar. Sólo hace falta lucidez y coraje. Tamaña combinación, caramba.