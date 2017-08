“Mi seguridad está en Cristo”

Hoy 23:13 - A veces pensamos que todo lo que es material y humano nos da seguridad y que podemos vivir sin problemas, pero en realidad nuestra seguridad está en Dios. Sin la seguridad que Él nos da podemos vivir con miedo, pero con Cristo no existe el miedo. Dios es digno de confianza, nuestra seguridad depende únicamente de Él. El hombre falla, pero Dios es fiel. Él puso en cada ser humano las herramientas necesarias para vivir una vida segura y en abundancia. Tenemos que aprender a confiar en nuestras capacidades. A través de sus enseñanzas, Jesús dijo: “No teman a los que sólo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo”. (Mt 10, 28) “¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto no tengan miedo”. Nosotros debemos llegar a no tener miedo a la persona que pueda matar el cuerpo; Dios está siempre a nuestro lado. Sabemos que hay que suplicar siempre al Señor de misericordia y paz, que libere al mundo de muchas cosas, de toda la violencia. Hoy podemos aprovechar no sólo para orar por el Papa, sino por todos. Justo en este domingo Jesús le dice a Pedro: “Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré esta Iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella”. Dios ha dado esa fuerza a su servidor para que quede sin miedo y pueda servir. Muchas personas están preocupadas hoy, pero desde la Creación había amenazas, problemas, violencia. Un servidor de Dios puede recibir amenazas y el mundo rechazarlo, pero no vamos a caer en esas trampas. Dios siempre nos cuida y nosotros estamos para cuidarnos. El papa Francisco decía en su exhortación sobre la violencia: “Suplicamos que el Señor Dios de Misericordia y Paz libere al mundo de la deshumana violencia. El terrorismo es una ofensa gravísima al Creador y recen para que el Altísimo nos ayude a seguir trabajando con determinación por la paz y la concordia en el mundo’. Él sabe con conciencia lo que pasa, pero no tiene miedo de andar. Muchas veces se dijo que no podía ir a Israel o Palestina, o cuando iba a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil vivían con miedo. Pero adonde no hay personas con tranquilidad y paz debemos ir. Tenemos la certeza de ir con Cristo. Si vivimos con miedo no haremos nada, pero el seguidor debe tomar también su cruz. “La persona que quiera seguirme, tome su cruz y que me siga”. El Salmo 91, 3-7 dice: “Él te libera del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada del día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil, a tu derecha, tú estarás fuera de peligro: su lealtad será tu escudo y armadura”. Hoy, como Jesús ha confiado a Pedro, le ha dado la llave a Francisco para que pueda conducir las ovejas. Que Cristo continúe obrando para dar las fuerzas al Papa y a todos sus servidores y para que nuestra Iglesia esté de pie, que sea edificada sobre la fuerza, la perseverancia y la fidelidad. Hoy sabemos que el mundo está viviendo situaciones difíciles, pero Cristo está para darnos la oportunidad de anunciar el Reino de Dios. Pidamos para que podamos seguir construyendo un mundo de paz, concordia, sin violencia, para que lleguemos a sanar los corazones, a aquellos que viven con complejos y lo que puede dañar al ser humano. María, nuestra Madre, está a nuestro lado para interceder y para que podamos llegar siempre a vivir con confianza en su Hijo. Que ella con su intercesión nos ayude, junto a nuestra beata Mama Antula, para que no pensemos que no podemos hacer nada, sino que nos levantemos, vayamos y anunciemos a través de nuestras acciones a ese Dios que nos ama. Que ese amor circule entre nosotros, para que ese Cristo esté presente en todos y pueda dar la felicidad a los que lo necesitan.