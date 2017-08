Fotos Stolbizer: "Espero que Cristina Kirchner no llegue al Senado"

La diputada nacional y candidata a senadora por 1País, Margarita Stolbizer, manifestó su "esperanza" en que la expresidenta y candidata a senadora de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, "no llegue al Senado" por la voluntad ciudadana, y consideró que de ser electa "le sea vedado el ingreso por la cantidad de causas que tiene en la Justicia". "Me parece que el Senado tendrá que evaluar si tiene las condiciones para ingresar", advirtió la dirigente en declaraciones a FM Delta al recordar que "ella misma sostuvo en su momento que Romero Feris (Raúl) no podía ingresar con tantas causas pendientes en delitos contra la administración pública", cuando en 2001 era senadora y rechazó su ingreso a la Cámara alta. Consultada por los resultados de las Paso, que admitió no haber "alcanzado las expectativas", Stolbizer señaló que lo que la "moviliza" es la "voluntad por mejorar" y destacó que "lo importante es poder discutir lo que se elige y lo que se define en la elección" del 22 de octubre. En ese sentido, consideró necesario "salir de la práctica negativa que ocurrió en 2015 de votar en contra de alguien en lugar de votar a favor de lo que queremos" al poner en el mismo plano las Paso en las que "se votó en contra de Cristina Kirchner más que a favor de Esteban Bullrich (Cambiemos)". "Hay que pensar cuál es la mejor oposición para la Argentina, nuestro país necesita recuperar confiabilidad y nadie invierte en un país inestable, por eso la discusión es con qué oposición Macri puede sentarse a discutir las leyes que hay que sacar", explicó la candidata del espacio que conduce el diputado nacional Sergio Massa. Para Stolbizer, 1País es "la mejor oposición por haber demostrado la voluntad de cooperar y la decisión de ponerle límites y controlar al gobierno cuando haya que hacerlo". "No creo que sea la ex presidenta la mejor oposición porque no tiene autoridad después del desastre de su gobierno, y porque no se va a poder sentar a consensuar con Mauricio Macri", agregó la diputada. Sobre el futuro del peronismo, pidió "salir de la fantasía de que estará unido en 2019" como algunos dirigentes lo expresan, y elogió la construcción política de Cambiemos. "Valoro a Macri por construir una fuerza política con peronistas y radicales con una concepción más conservadora que la que tengo yo, pero aspiro a que con Massa podamos constituir un frente progresista donde también haya peronistas y progresistas que miren hacia el futuro", finalizó Stolbizer.