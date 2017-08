Doblete de Messi para llegar a 351 tantos en Liga

Fotos INTRATABLE. El crack argentino jugó un gran partido, justo en la previa de la doble fecha de Eliminatorias.

27/08/2017 -

El astro argentino Lionel Messi marcó ayer dos goles y arribó a los 351 en la Liga de España en la victoria de su equipo, Barcelona, sobre Alavés, dirigido por Luis Zubeldía, por 2-0 como visitante, en el marco de la segunda fecha.

El delantero anotó sus tantos a los 11 y 21 minutos del segundo tiempo y también falló un penal a los 39m. de la etapa inicial.

Messi le sacó momentáneamente 66 goles de distancia a su inmediato perseguidor, el portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid), quien tiene 285.

Además, Javier Mascherano estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó.

Atlético de Madrid, con un tanto de Angel Correa (Pt. 3m.), le ganó como visitante a Las Palmas, donde descontó Jonathan Calleri (St. 13m.), por 5-1.

En Atlético Madrid se desempeñó también el ex delantero de Racing, Luciano Vietto, mientras que para el elenco insular jugaron, además del ex Boca y All Boys, Calleri, el arquero Leandro Chichizola (ex River Plate) y el delantero Sergio Araujo (ex Boca y Tigre).

El atacante santafesino Federico Cartabia (Pt. 5m.) abrió la cuenta para Deportivo La Coruña, que finalmente igualó 2-2 con Levante. Mientras que el volante Emmanuel Cecchini (ex Banfield) estuvo en el banco de los suplentes para Málaga, que perdió 1-0 con Girona, que obtuvo su primer éxito en el certamen.

La actividad continuará hoy con los siguientes partidos: 13.15, Espanyol vs. Leganés y Eibar vs. Atlhetic de Bilbao; 15.15, Getafe vs. Sevilla y 17.15, Real Madrid vs. Valencia.