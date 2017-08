Cristina se hizo eco del dolor de la familia de Maldonado

27/08/2017 -

La expresidenta y candidata a senadora Cristina Kirchner se hizo eco del dolor de la familia de Santiago Maldonado por la falta de respuestas ante su desaparición. La ex mandataria señaló que "esto no puede estar sucediendo" y responsabilizó a la Gendarmería por el caso del joven, visto por última vez el 1º de agosto tras una protesta mapuche en Chubut.

Desde su cuenta en Facebook , la ex mandataria se manifestó conmovida por las declaraciones del padre de Santiago Maldonado, en las que el hombre dijo no poder soportar "ver la cara de su hijo en una bandera, en un mural" en reclamo de su aparición.

"Cuando regresaba de Lomas de Zamora, en medio del temporal y me leyeron las palabras del padre de Santiago Maldonado, se me estrujó el corazón y pedí que me alcanzaran el celular para leer la nota", contó la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.