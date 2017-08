Un partido caliente y decisivo en la Costanera Norte

Fotos EXPECTATIVA. Old Lions visitará a Santiago Rugby en un encuentro con mucho en juego, por la Zona Promoción del Torneo Regional del NOA. Arranca esta tarde a partir de las 16.

27/08/2017 -

Santiago Rugby y Old Lions jugarán esta tarde desde las 16 un partido decisivo, en el que ambos se jugarán sus posibilidades en la Zona Promoción del Regional del NOA, que cierra este fin de semana su segunda fase para dar paso a la parte decisiva y más atrapante del certamen.

Vale la pena recordar que los cuatro mejores de la Zona Promoción jugarán el año próximo la Zona Campeonato (Cardenales, Jockey, Old Lions y Tigres tratan de conservar ese lugar) y serán seis los equipos que tras esta jornada seguirán peleando por ese objetivo: los dos primeros clasifican directamente a semifinales y ya se aseguran la plaza (Gimnasia y Tiro ya tiene un lugar) en tanto que del 3º al 6º jugarán cuartos de final a un partido, con ventaja deportiva para tercero y cuarto.

Al partido de hoy Old Lions llega quinto con 25 puntos, a uno de Tigres de Salta (26), que visitará a Tiro Federal. El cruce entre santiagueños y salteños en cuartos está prácticamente asegurado, pero debe definirse un detalle clave: quién será local en ese partido. Por eso, el León necesita ganar con punto bonus y esperar que si Tigres gana, no sume bonus. De esta manera igualarían en puntos, pero como Old Lions ganó el partido entre ellos, se quedaría con el cuarto lugar. Una derrota de Tigres beneficiaría a los santiagueños.

Pero también Santiago Rugby se juega todas sus chances, ya que está séptimo con 16 puntos, a tres de Tiro Federal, que por ahora ocupa la última plaza para cuartos. Los de Avenida Costanera necesitan ganar hoy y esperar una derrota de Tiro frente a Tigres para acceder al sexto lugar.

Por su parte el Santiago Lawn Tennis cerrará su participación en el Top 10 visitando a Huirapuca en Concepción, en un partido en el que el local se juega todo para ingresar en cuartos de final y los rojiblancos sólo buscan su primera victoria en esta fase.