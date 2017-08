Abucheos al rey en la marcha contra el terrorismo

Fotos MONARCA Felipe VI, de España, en la marcha de Barcelona.

27/08/2017 -

El rey español Felipe VI fue recibido con abucheos a su llegada a la multitudinaria manifestación contra el terrorismo que se está celebrando en Barcelona tras los atentados yihadistas que la semana pasada mataron a 15 personas y dejaron más de 130 heridos.

Es la primera vez que un monarca español es activo partícipe en una marcha de estas características. Felipe VI acudió a la convocada en Madrid en 2004 tras los atentados del 11-M, que mataron a 192 personas, cuando era príncipe heredero del trono.

El rey marchó en segunda línea de la manifestación junto al resto de las autoridades locales, regionales y nacionales, entre ellas el presidente español, Mariano Rajoy y el presidente catalán Carles Puigdemont. La convocatoria de la manifestación y la presencia de Felipe VI levantó polémica en España. El partido catalán independentista CUP anunció en un primer momento que no participaría, aunque sí se ha sumado. Entre las pancartas de la manifestación podía leerse "Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas", "Queremos paz, no venta de armas" o "Mariano, queremos paz, no vender armas" (en referencia al monarca, Felipe VI, y al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy).