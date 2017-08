"No puedo hacer que nadie esté de acuerdo con lo que yo diga"

27/08/2017 -

¿Qué les dirías a las personas que no creen?

Nada. Porque no estoy para cambiar la mente de alguien. Sí, eso es lo que me gusta hacer. Pero no puedo forzar a nadie a que se siente y me escuche. Definitivamente, no puedo hacer que nadie esté de acuerdo con las cosas que yo diga. Así que, en última instancia estoy acá para presentar la evidencia, algunas de las piezas que tenemos. Y si al final alguien está de acuerdo o no, eso depende de cada uno de ellos.

¿Por qué deberían ver esta nueva temporada de "Alienígenas ancestrales"?

Porque vamos al campo, visitamos lugares y locaciones, muchas de las cuales se han estudiado durante años. De hecho, en un episodio tengo la oportunidad de ir a un antiguo monumento megalítico en India y los profesores indios me contaron que cualquiera que dijera que esas cosas no fueron construidas con la existencia de lo extraterrestre, no sabían de lo que estaban hablando. Y ésa fue la primera vez que un profesor de la universidad me dijo eso en la cara. Y por supuesto, ese fue un día grandioso.