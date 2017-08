HBO emitirá hoy el final de la exitosa "Game of Thrones"

27/08/2017 -

Hoy a las 22, la señal premium HBO emitirá el séptimo y último episodio de la séptima temporada de la serie de fantasía épica "Game of Thrones", que tendrá una duración inédita de casi 80 minutos. Con el título "The Dragon and the Wolf", el capítulo marcará el fin de la penúltima entrega de la serie más vista de la historia. Este capítulo tendrá una duración de 79 minutos y 43 segundos. Además, ya se confirmó que en el 2018 arrancarán la octava temporada, compuesta de apenas seis episodios.