Hoy, gran maratón de "The Big Bang Theory"

27/08/2017 -

Una maratón especial de "The Big Bang Theory", con 14 episodios seleccionados de las diez temporadas de la serie en los que los cuatro protagonistas participan de hilarantes juegos de mesa o de video, podrá verse hoy a partir de las 14 por Warner. Sheldon, Leonard, Howard y Raj son cuatro científicos y orgullosos nerds no muy amigos del ejercicio físico, aunque eso no quiere decir que no tengan desarrollado su carácter lúdico. En los capítulos seleccionados puede vérselos apasionados por videojuegos como el Halo o un Jenga gigante hasta juegos de mesa inventados por ellos mismos.