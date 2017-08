27/08/2017 -

El cineasta Juan José Campanella regresa a la animación como creador de la serie animada "Mini Beat Power Rockers", que se estrenará por la pantalla del canal Discovery Kids a partir de mañana, a las 17.30, y afirmó que "la tendencia mundial a ver ficción sin cortes publicitarios es irreversible", en relación al especial momento del género en la televisión abierta.

Los 52 episodios de 5 minutos de duración cada uno de esta nueva animación cuentan la historia de varios estilos musicales: latino, punk, sonidos del futuro y mod con aires europeos, representados en cuatro bebés (Carlos, Wat, Myo y Fuz,) que dialogan con los avatares cotidianos de la actualidad. "Roquero se nace" es el lema del programa y hace referencia a la actitud decidida asociada a ese estilo musical que signa cada capítulo donde sonarán 26 canciones originales, desarrolladas por artistas consagrados y noveles grabadas en castellano y dobladas al portugués y al inglés.

Télam conversó con el ganador del Oscar por el filme "El secreto de sus ojos" sobre la serie que comenzará mañana en una estrategia de mercado "360", ya que el mismo día de su primera emisión, los pequeños espectadores accederán a un juego interactivo a través de la aplicación Discovery Kids Play, junto a materiales digitales exclusivos por el canal de Youtube.

¿Qué implica el regreso a los dibujos en una señal de cable, luego del éxito de "Metegol"?

La animación, a menos que sea una cosa trucha, demanda tiempo y lo disfruto. La serie implica más de 300 minutos de trabajo técnico, además del desarrollo de la historia, es decir más de tres veces el volumen de "Metegol", que como era una creación para la pantalla grande y en 3D tuvo un nivel de detalle en texturas que la televisión no requiere."Mini Beat Power Rockers" conecta dos lenguajes universales: la música y la animación.

¿Cómo ve a la ficción nacional en pantalla abierta?

No existe un debate sobre el tema, se trata de una tendencia mundial para ver lo que uno elija, como y cuando quiera, sin tandas publicitarias y en el soporte disponible. El que empieza a perfilarse como dominante es el streaming: la visualización de contenidos vía internet. La ficción en la tevé de aire con cortes, o por cable básico como sucede en algunos canales de Estados Unidos está en serios problemas por el mundo. La audiencia se va perdiendo a rolete y se manifiesta día a día de manera exponencial. No estoy hablando de perder medio o un puntito de rating por año, me refiero a millones de espectadores quienes se resisten a seguir producciones intervenidas por cortes.

¿Y el debate generado en torno del tema?

El que sigue peleando, no alcanza a leer la tendencia mundial. El pequeño lío que se armó para mí tuvo otras motivaciones. Pongo como ejemplo la serie ciencia ficción estadounidense "Colony" donde fui director y productor. Se emitía por la señal Usa Network con cortes comerciales y ocurría una paradoja: el rating de aire, desde la primera emisión era cada vez más chico por poco margen, pero la audiencia en forma paralela iba creciendo semana a semana, ya que aumentaba en el DVR que es una herramienta para grabar programa que nosotros no tenemos, o crecían las descargas por Internet.