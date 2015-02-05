CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Agosto 2017
A LAS 23.00 EL SULTÁN
Por El Liberal
28/08/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA l
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET CAPITALINA: HURACÁN VS. RED STAR (F)
16.30 TELÓN ABIERTO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CUATRO GUITARRAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO: CENTRAL ARGENTINO VS. VÉLEZ (SP)
20.00 POLIFONÍA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.11 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.24 LOCOS POR LAS NUECES
09.08 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
10.52 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
11.20 EL MAYORDOMO DE LA CASA BLANCA
13.52 LA ESFERA
16.30 PACTO DE JUSTICIA
19.17 OLIMPO BAJO FUEGO
21.25 RED DE MENTIRAS
TCM
07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.33 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY MOVIE
11.03 VIVEN
13.20 EL PROTEGIDO
15.17 LA HORA 25
17.44 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.35 LA NIÑERA
21.00 UN ROMANCE PELIGROSO
23.16 LA PISTOLA DESNUDA
TNT
07.01 EL CÓDIGO DA VINCI
09.44 LA ISLA DE NIM
11.36 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
13.34 KING KONG
17.09 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
19.01 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
21.00 FECHA 1 - SUPERLIGA 2017/2018
23.05 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
00.46 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN
SPACE
06.22 EN EL OJO DEL HURACÁN
08.05 ATENEA. DIOSA DE LA GUERRA
10.30 PASAJERO 57
12.07 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
14.55 MAXIMUM CONVICTION
16.49 22 MINUTOS
18.20 VENGANZA EN LA PRISIÓN
20.03 CRUZANDO EL LÍMITE
22.00 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
CINECANAL
07.10 EL LIBRO DE LA SELVA. RIKKI-
TIKKI- TAVI AL RESCATE
08.00 PROGRAMA DE TELEVENTA
09.00 KIDS FLIX
09.10 LARS Y UNA CHICA DE VERDAD
11.10 LOS AMOS DEL UNIVERSO
13.10 NINE - UNA VIDA DE PASIÓN
15.15 DURO DE MATAR 2
17.30 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
19.25 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
22.00 DIOSES DE EGIPTO
SONY
08.00 SEINFELD
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
15.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
17.00 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
COMPLEJO KALÚ
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
EL 1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA CHAYERA CON LAS ACTUACIONES DE SERGIO GALLEGUILLO, “DIABLEROS JUJEÑOS”, ENRIQUE MARQUETTI, “LA BRASITA DE MI CHALA”, “DEL ESTERO”, ANDREA BUSTAMANTE, FERNANDO BRANDÁN Y “KALAMA”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, DE 23, A LAS 2 DE LA MAÑANA, CONCIERTO EXCLUSIVO DE “JÓVENES PORDIOSEROS”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.
+DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU DISCO “UNA VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 511)
EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO TRABAJO “SER”.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 30/08 -16:30 (Cast)
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL -30/08 -16:00 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 30/08 -18:30 (Cast) 21:20 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 30/08- 17:00 (Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS (2D): AVENTURA, (ATP)
HOY AL 30/08 - 16:30 (Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS (3D): AVENTURA, (ATP)
HOY AL 30/08- 19:10 (Cast) 22:00 (Subt)
LA TORRE OSCURA (2D): AVENTURA (+ 13 años)
HOY AL 30/08- 14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 30/08- 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 30/08- 18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 20:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS. ATP. 2D 17:30. 3D 19:50
LA TORRE OSCURA APTA 13. 2D 18:20- 23:00
LA CORDILLERA APTA 13 2D 20:40 (TODOS LOS DÍAS)
EMOJI. ATP
2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)
3D 17:50 (TODOS LOS DIAS)
EL FÚTBOL O YO ATP
2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)