CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Agosto 2017

A LAS 23.00 EL SULTÁN

28/08/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET CAPITALINA: HURACÁN VS. RED STAR (F)

16.30 TELÓN ABIERTO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CUATRO GUITARRAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: CENTRAL ARGENTINO VS. VÉLEZ (SP)

20.00 POLIFONÍA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

07.11 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.24 LOCOS POR LAS NUECES

09.08 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

10.52 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

11.20 EL MAYORDOMO DE LA CASA BLANCA

13.52 LA ESFERA

16.30 PACTO DE JUSTICIA

19.17 OLIMPO BAJO FUEGO

21.25 RED DE MENTIRAS

TCM

07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.33 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY MOVIE

11.03 VIVEN

13.20 EL PROTEGIDO

15.17 LA HORA 25

17.44 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.35 LA NIÑERA

21.00 UN ROMANCE PELIGROSO

23.16 LA PISTOLA DESNUDA

TNT

07.01 EL CÓDIGO DA VINCI

09.44 LA ISLA DE NIM

11.36 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

13.34 KING KONG

17.09 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

19.01 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

21.00 FECHA 1 - SUPERLIGA 2017/2018

23.05 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

00.46 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN

SPACE

06.22 EN EL OJO DEL HURACÁN

08.05 ATENEA. DIOSA DE LA GUERRA

10.30 PASAJERO 57

12.07 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

14.55 MAXIMUM CONVICTION

16.49 22 MINUTOS

18.20 VENGANZA EN LA PRISIÓN

20.03 CRUZANDO EL LÍMITE

22.00 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

CINECANAL

07.10 EL LIBRO DE LA SELVA. RIKKI-

TIKKI- TAVI AL RESCATE

08.00 PROGRAMA DE TELEVENTA

09.00 KIDS FLIX

09.10 LARS Y UNA CHICA DE VERDAD

11.10 LOS AMOS DEL UNIVERSO

13.10 NINE - UNA VIDA DE PASIÓN

15.15 DURO DE MATAR 2

17.30 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS

19.25 DÍA DE LA INDEPENDENCIA

22.00 DIOSES DE EGIPTO

SONY

08.00 SEINFELD

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

15.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

17.00 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 BLACK-ISH

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY


A DÓNDE IR

COMPLEJO KALÚ

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

EL 1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA CHAYERA CON LAS ACTUACIONES DE SERGIO GALLEGUILLO, “DIABLEROS JUJEÑOS”, ENRIQUE MARQUETTI, “LA BRASITA DE MI CHALA”, “DEL ESTERO”, ANDREA BUSTAMANTE, FERNANDO BRANDÁN Y “KALAMA”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, DE 23, A LAS 2 DE LA MAÑANA, CONCIERTO EXCLUSIVO DE “JÓVENES PORDIOSEROS”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.

+DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU DISCO “UNA VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 511)

EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO TRABAJO “SER”.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 30/08 -16:30 (Cast)

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL -30/08 -16:00 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 30/08 -18:30 (Cast) 21:20 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 30/08- 17:00 (Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS (2D): AVENTURA, (ATP)

HOY AL 30/08 - 16:30 (Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS (3D): AVENTURA, (ATP)

HOY AL 30/08- 19:10 (Cast) 22:00 (Subt)

LA TORRE OSCURA (2D): AVENTURA (+ 13 años)

HOY AL 30/08- 14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 30/08- 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 30/08- 18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 20:40 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS. ATP. 2D 17:30. 3D 19:50

LA TORRE OSCURA APTA 13. 2D 18:20- 23:00

LA CORDILLERA APTA 13 2D 20:40 (TODOS LOS DÍAS)

EMOJI. ATP

2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

3D 17:50 (TODOS LOS DIAS)

EL FÚTBOL O YO ATP

2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

 
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