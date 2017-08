Monotributistas tendrán que recategorizarse o bien reconfirmar su condición

Fotos IMPACTO. La Afip habilitó una página web especial para los contribuyentes de este sistema integrado de impuestos y aportes.

Hoy 07:58 -

Desde el viernes próximo y hasta el miércoles 20 de septiembre, comenzará a correr el período en el que los más de 35 mil contribuyentes santiagueños adheridos al monotributo deberán cumplir con el trámite de recategorización.

Esta obligación rige aún para los que no tuvieron cambios en función de su facturación o de los otros parámetros que contempla esta posibilidad de reencuadre que otorga este sistema ya que, en ese caso, también deberán confirmar que continúan en la categoría actual.

En este lapso están obligados quienes, en función de la facturación que tuvieron en los últimos 12 meses, deban cambiar de categoría dentro del esquema del impuesto. Y también quienes, aún sin modificaciones en sus ingresos, estén en las categorías de la F a la K.

Esta última exigencia tiene que ver con una nueva disposición legal, que implica que una vez al año debe hacerse el trámite de recategorización, aunque sea para ratificar la ubicación dentro del esquema del régimen simplificado de contribuyentes.

Fechas y categorías

Si bien se había dispuesto que ese nuevo trámite obligatorio deberá hacerse cada año en el mes de septiembre, por esta vez la Afip dispuso segmentar el calendario.

De esta forma, la ratificación de categoría para quienes están ubicados en las letras D y E deberá hacerse entre el 1 y el 20/10.

En tanto, para las categorías B y C el período será del 1 al 20 de noviembre, mientras que quienes están en la letra A y no hayan incrementado su facturación en el último año, deberán confirmar esa ubicación entre el 1 y el 20 de diciembre próximo.

Cabe destacar que en caso de no realizar la recategorización o bien, no confirmar la categoría actual, el sistema suspenderá temporalmente al contribuyente la visualización de la ‘Constancia de Opción Monotributo’, hasta que realice la recategorización. También podría tener sanciones en caso de no reconfirmar o no realizar la recategorización, según la Afip.

El trámite se realiza con clave fiscal en www.afip .gob .ar o bien en www.mo notributo.afip.gob.ar

Por otra parte, el organismo creó una serie de alertas para advertir a los monotributistas cuando el ente recaudador registra una inconsistencia.

En este sentido, incorporó una serie de tarjetas llamadas ‘Mis desvíos’.

‘Como queremos facilitar el cumplimiento, implementamos estas tarjetas, para que cuando el contribuyente ingrese con su clave fiscal al portal de Monotributo sepa si existe algún inconveniente’, indicó.

En este sentido identificó 5 tipos de desvíos: 1) Desvío trabajador independiente promovido, 2) Actividades económicas, 3) Sin código de autorización de impresión, 4) Ventas sin facturación y 5) Domicilio fiscal electrónico’.