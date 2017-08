Guillermo sobre Tévez: “Es complicada su vuelta”

Hoy 08:31 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, afirmó que es “complicado” el regreso del delantero de Shanghai Shenhua de China, Carlos Tévez, en el próximo mercado de pases, luego del debut victorioso ante Olimpo de Bahía Blanca por 3 a 0 como local.

“Es complicado el regreso de Tévez por su contrato”, adelantó el entrenador sobre el posible retorno del punta que dejó el club a fines del año pasado.

“Con él hablé muy poco, sólo vi que vino a saludar y éramos 35 personas dentro del vestuario. La verdad que no me había dado cuenta que estaba en la cancha porque me compenetro mucho en los partidos”, explicó el director técnico en la conferencia de prensa.

Por otra parte, Barros Schelotto tuvo palabras de elogio para su goleador, Darío Benedetto, quien marcó dos tantos en el éxito inicial y sostuvo que es uno de los “mejores” de los últimos tiempos y no tiene “nada” que envidiarle a los que se encuentran en Europa.

El mediocampista Fernando Gago fue otro que recibió el respaldo del DT, quien ratificó que está “en un gran momento” de su carrera.

“El resultado pudo ser más amplio por cómo se dio el desarrollo del partido, pero no es fácil ganar por tres goles en el fútbol argentino, algo que logramos”, valoró Guillermo.

Boca volverá al trabajo el martes, a las 9.30, en Casa Amarilla a puertas cerradas, apuntando al Superclásico amistoso del sábado ante River en San Juan, organizado por el sponsor oficial de ambos.

Además, los colombianos Edwin Cardona, William Barrios y Frank Fabra viajarán mañana hacia su país para sumarse al seleccionado, mientras que el uruguayo Nahitan Nández también partirá para el suyo y se enfrentará el jueves al representativo argentino por las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.l