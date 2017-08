Enrique Pinti llegaría a la TV Pública con sus exitosos monólogos

Hoy 08:47 -

Enrique Pinti volverá a la televisión con los clásicos monólogos, que lo han convertido en uno de los referentes fundamentales de este histórico género, al que han contribuido otros actores como Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle y antes Pepe Arias y Mario Fortuna.

El envío sería un programa semanal, por la TV Pública, de una hora de duración y que tendrá como eje la recreación del espíritu, el pensamiento, la reflexión de uno de sus libros que más convocatoria ha tenido en su trayectoria y que lleva por título “Del Cabildo al shopping”.

El único antecedente de Pinti en televisión había sido el emblemático programa “Pinti y los pingüinos”, por la pantalla de Canal 9. Luego, muchos años después, vino su aporte como presentador de ciclos de cine argentino, en una de las emisoras de cable.

Aunque el propio Pinti dijo en alguna oportunidad que “tampoco me ha interesado sobremanera abordar lo mío en la tevé, sobre todo cuando el éxito de mi base artística, el monólogo puntualmente, lo he tenido en el teatro. Haber juntado estas dos aguas al mismo tiempo, entiendo que me habría dado resultados deficientes”.