Tras la definición del campeonato del año pasado y el polémico toque a Rossi, Mariano Werner fue sancionado con seis meses en el Turismo Carretera. Ayer, en Las Termas de Río Hondo consiguió una victoria que esperó por mucho tiempo y se emocionó. Largó 31 y terminó en lo más alto. Al final de la competencia, el referente de Ford dialogó con EL LIBERAL.

“El miércoles, antes de venir, dije que tenía chances concretas de lograr un buen resultado y así fue como lo conseguimos. A todos los que me bancaron en estos seis meses de parate, va un agradecimiento especial. No fue nada fácil. Hicimos una pole y en Buenos Aires peleamos con todo hasta el final. Ahora se nos da esta victoria, estoy muy emocionado. Cansado por todo lo que vivimos y por lo que fue la carrera. En el automovilismo existe la revancha. Sé que nunca hay que bajar los brazos. A todos los que trabajaron duro va mi agradecimiento. Tengo un equipo de laburantes, que todos pelean por lo mismo. Tiramos todos hacia el mismo lado. Estoy súper feliz”.

Seguidamente, Werner le dedicó el triunfo a Mauro Giallombardo: “Fue una linda carrera. Lo estaba buscando. Esto se lo dedico a Mauro (Giallombardo) para que tenga fuerzas y siga peleándola. Es un chico joven, deportista, con el que me tocó compartir todo este año en el equipo. Sé que la está peleando fuerte”.

El sorteo

Luego, Werner opinó acerca del sistema de sorteo para la final de TC. “Más allá del resultado, tengo que opinar que no es fácil correr con este sistema de sorteo. Hubo pilotos que se encontraron con la punta y todos vamos por lo mismo. La realidad es que el reglamento es claro. Me gustan las carreras largas, le sirve mucho al espectáculo ya que los autos se desgastan más. Hay más posibilidades de sobrepaso. Lo concreto es que si a la gente le gusta y ayuda a que a todos les guste, tenemos que ir para ese lado, más allá que a los deportistas no nos guste. Se dio esta vez una carrera muy buena. Hay que trabajar un poco más en la ventana de la entrada a boxes. No sé por qué se acortó la final a 35 vueltas”.l