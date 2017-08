Hoy 08:51 - La actriz Emilia Mazer confesó que sufrió un grave caso de discriminación por ser judía y reveló que “me han dicho judía de mie..., me han hecho una esvástica en la puerta de mi casa, como me han dicho sudaca de mie... en España”. Rememoró que “también me ha pasado de estar de chica, con un primo mío con discapacidad, al que le gritaron insultos muy feos”.