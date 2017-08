“Me deja más tranquilo el auto que el podio”

Hoy 08:53 - El marplatense Christian Ledesma fue segundo ayer y el mejor Chevrolet en Las Termas. Al final de la carrera, destacó: “Sigue sin gustarme el sorteo, je. No me pueden convencer. No hay caso. Teníamos un auto potencialmente ganador. Arriesgué mucho durante toda la carrera. Corrí como si estuviera clasificando. Era la única alternativa que teníamos y avanzamos muchísimo en pista. Me vi perjudicado en el toque de las primeras vueltas. Venía muy caliente arriba del auto. Después nos pudimos normalizar. Veníamos fuerte y haciendo lindas maniobras. Tenemos un funcionamiento del auto que me deja mucho más tranquilo que el podio”.l