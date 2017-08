Se enojó la ex mucama de Latorre y contó todo

Hoy 08:54 -

No logra pasar una semana en paz. Desde el 11 de junio, cuando se filtraron sus chats hot con Natacha Jaitt (40), Diego Latorre (48) vive dentro de una tormenta de manera permanente.

Ahora, poco más de una semana después de las escandalosas declaraciones de la mediática en “Intrusos”, volvió a hablar otra de sus presuntas amantes: Soledad Stacul, su ex empleada doméstica.

En el comienzo de una nota con “Rompé la tarde”, el ciclo de espectáculos de la radio “Conexión Abierta”, la ex mucama de los Latorre empezó siendo cauta: “Para mí Diego era un patrón mas, primero lo miraba con respeto”, sostuvo. Pero después, Stacul se soltó y contó todo. “¿Cuándo empezó a seducirme? Un día que le llevé gelatinas con peras. Cuando la terminó fue a pedirme más y en ese momento me dijo ‘anotá mi número’. Le escribí un mensaje diciendo que era yo para que me agende y contestó ‘Qué fotito, eh’, en referencia a mi foto de perfil. En ese momento me puse a llorar”, recordó.

Doble sentido

Además, la chaqueña de 35 años explicó que el ex delantero de Boca empezó a tener comentarios con doble sentido. “Cuando Yani se vaya a la radio me mimas con unos mates” o “¿Me vas a sorprender con comida? Veo que no tenés imaginación”, fueron algunos de las cosas que él le habría dicho.

Según Stacul, las palabras de Latorre fueron subiendo poco a poco de tono. “Un día yo colgaba ropa y se me veía un poco la tanga. El señor me venía mirando hace rato. Me dijo: ‘Te agachás y se te ve. Me gusta mirarte’. Yo sentí mucho miedo, pero mis amigas me decían que me relaje, que tenga algo con él, que no sea tonta”.

Además, aseguró que mantuvo relaciones sexuales con el futbolista devenido periodista deportivo. “Soy de carne y hueso. Me sentí seducida por el y concretamos. Me decía ‘sos divina, me encantás’. Luego se repitió varias veces, lo hacíamos en mi cuarto. Yo ya no podía mirar a Yanina a los ojos”, afirmó.