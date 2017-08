Otinetti da “Una vuelta más” con su música

Hoy 08:57 -

Las raíces folclóricas y santiagueñas están en “Una vuelta más”, el último disco de Álvaro Otinetti, pero aquí tiene una mirada más universal de la música. Si bien las chacareras están, también hay canciones y otros ritmos propios de su país y de Latinoamérica.

Producido por su amigo y colega, Franco Ramírez, con este nuevo material discográfico como solista, el ex integrante de “La Mistik” ha trabajado sin prisas durante tres años, para realizar un producto que refleja su madurez artística.

“Estoy atravesando por una nueva etapa en mi vida profesional y personal. Este disco me ha hecho muy feliz. Lo que allí grabé no está nada puesto al azar. He demorado tres años en terminarlo, pero valió la pena porque el resultado es maravilloso”, le dijo a EL LIBERAL.

“Esto nuevo es un trabajo que me toca de cerca en una etapa de madurez, habiendo sumado muchas experiencias donde la música es una oportunidad personal y de realización plena. ‘Una vuelta más’ es un disco que muestra donde estoy parado hoy”, reflexionó.

“Estoy atravesando una etapa de tranquilidad. Y eso se nota en el disco, al que lo hice con amor, donde puse toda mi creatividad y la de Franco Ramírez también. Lo hicimos con mucho amor, de una manera muy pensada y con canciones propias y de Franco”, expresó.

Álvaro es un joven músico que ya lleva más de diez años de carrera. Comenzó con una banda de rock, para luego pasar a formar parte del staff que armó su amigo y compañero Franco Ramírez, con quien recorrió gran parte del país y participó en grandes escenarios.

Ya con la agrupación folclórica La Mistik participó de numerosas peñas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, logrando subir en una oportunidad al escenario mayor Atahualpa Yupanqui en el renombrado Festival Nacional de Folclore que año a año se realiza en Cosquín, provincia de Córdoba.

También en varias oportunidades participó en el Festival Nacional de La Salamanca, donde cada año es un número indiscutido en la grilla.

Hoy, con todo el camino andado, una paz interior y una mirada ancestral del lugar de donde viene y con un concepto que trasunta su espiritualidad en cada composición, con ‘Una vuelta más’ es un disco “con base santiagueña bien diferenciada, pero también con una música más diversa. Están las distintas músicas que me han influenciado”, destacó.

“Ella” es el primer corte de difusión de esta placa discográfica (en total hay diez temas) que presentará el 8 de octubre en el teatro 25 de Mayo, con una entrada consistente en pañales descartables para luego entregárselos a las autoridades del Hospital de Niños de Santiago.