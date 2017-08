La sangre hallada en una camioneta de Gendarmería no es de Santiago Maldonado

Hoy 10:05 -

La investigación por la desaparición de Santiago Maldonado arrojó que la sangre que encontraron en una camioneta de Gendarmería que participó del operativo en Chubut donde fue visto por última vez el joven no corresponde a una persona, sino que son rastros de animal. De esta forma, tanto las manchas hemáticas como los pelos hallados en el vehículo no son del hombre desaparecido.

Te puede interesar: Delincuentes se llevaron 160 mil pesos y armas desde una casa del barrio 1ª Junta

Tanto la sangre como el pelo encontrados en un unimog (un camión de traslado de la Gendarmería) corresponden a un animal, y así se cae la pista que indicaba que en esa camioneta se llevaron a Maldonado. En el vehículo también había una soga, pero que no tendría que ver con la causa. Con este dato, la Justicia deja de contar con una de las líneas de investigación en las que trabajaba, ya que testigos habían afirmado que el joven había sido llevado por las fuerzas de seguridad en el unimog.

De todas formas, Gendamería está todavía en el ojo de la tormenta. Tanto la familia como los organismos de derechos humanos apuntan contra la fuerza de seguridad por la desaparición del muchacho, de quien no se sabe nada desde hace 26 días. Incluso, en los últimos días, el sitio oficial de la fuerza de seguridad fue hackeado y en su página de inicio apareció la leyenda: "Aparición con vida de Santiago Maldonado".

Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró convencida de que Maldonado no fue arrestado por Gendarmería. ¿Si Santiago no aparece, usted va renunciar?", le preguntó Mirtha Legrand a la funcionaria, a lo que ella respondió: "Tengo una fuerte convicción de que la Gendarmería no se llevó a Maldonado".