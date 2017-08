Mayweather: "Maidana es una leyenda del boxeo"

Fotos Mayweather vs. Maidana.

Hoy 17:48 -

Luego de ganarle al campeón mundial del MMA, Conor McGregor, el múltiple campéon mundial Floyd Mayweather no tuvo más que palabras de elogio para el argentino que tuvo la chance de combatir con él en dos oportunidades: Marcos “Chino” Maidana.

Te recomendamos: "Alario se hizo revisar por médicos alemanes y hay bronca en River"

“Maidana es una leyenda del boxeo. Es un boxeador increíble Un peleador aguerrido. Me conectó fuertes golpes. McGregor me aplicó muchos golpes ilegales. Se destaca en su deporte pero no es un boxeador como Maidana y otros que enfrenté“, aseguró “Money”.

El “Chino” de Margarita enfrentó en dos oportunidades al mejor boxeador de los últimos tiempos, en mayo y septiembre de 2014, pero en el primer combate fue cuando puso en aprietos al campeón invicto.