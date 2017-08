Luis Scola jugó un minuto y se retiró lesionado

Fotos Luis Scola.

-

No hay dudas de que tener a Luis Scola en la Selección Argentina de básquet es un plus para cualquier entrenador, sin embargo, el jugador venía arrastrando un desgarro en su pierna izquierda, por lo que no fue de los titulares.

En su regreso a la cancha, ante Canadá, el ala-pívot duro apenas un minuto, ya que tuvo que irse directamente al vestuario por una molestia, pero esta vez en la otra pierna. Aquí, el parte oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol.





Parte de Scola: posible desgarro en el gemelo interno derecho. Es decir, la otra pierna (no la que venía recuperando). Estudios post partido — CABB (@cabboficial) August 28, 2017