CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Agosto 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
29/08/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL ARGENTINO VS. VÉLEZ (SR)
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 UN DIOS SALVAJE
08.38 DIVINAS TENTACIONES
11.20 UN NOVIO PARA MI MUJER
13.09 LA MEJOR DE MIS BODAS
15.00 EL SECRETO DE ADALINE
17.14 PARKER
19.40 60 SEGUNDOS
22.00 #NAME?
TCM
07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 ALF (TEMPORADA 2)
09.46 TODO POR UN SUEÑO
11.37 LA HORA 25
14.01 UN ROMANCE PELIGROSO
16.16 LA PISTOLA DESNUDA
17.50 BATMAN
20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.35 LA NIÑERA
21.00 KARATE KID
23.08 LA COSA
TNT
06.37 CORAZÓN DE CABALLERO
09.00 AMOR POR SIEMPRE
11.01 ZATHURA
12.58 MONSTERS UNIVERSITY
14.56 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
16.59 UN JUEGO VS. EL DESTINO
19.25 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
23.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
00.35 LA COSA MÁS DULCE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, FALLO INSTITUCIONAL
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, POLICÍA COMUNITARIA
11.00 HOUSE M.D., UN DÍA
12.00 HOUSE M.D., INSENSIBLE
13.00 FULLSCREEN
13.30 LA TEORÍA DEL TODO
16.00 HOUSE M.D., MEDIO LELO
17.00 HOUSE M.D., CONFIDENCIAL
18.00 GRIMM, UNA DISFUNCIÓN REPTILIANA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, INSTINTOS MATERNALES
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CARGA PATRIMONIAL
21.00 CHICAGO P.D., NO ENTIERRES ESTE CASO
22.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, IRA INTERRUMPIDA
23.00 LUCY
24.40 CHICAGO P.D., NO ENTIERRES ESTE CASO
STUDIO UNIVERSAL
09.10 OSCURO DESEO
11.05 FULLSCREEN
11.35 ¿ES O NO ES?
13.30 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA
15.25 TRAICIÓN CONYUGAL
17.25 ETERNAMENTE COMPROMETIDOS
20.00 MAYOR PROBLEMA
22.00 PM
24.15 MARCI X
02.05 ¿QUIERES SER JOHN MALKOVICH?
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “SACCO Y VANZETTI”, BASADA EN HECHOS REALES.
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)
+SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE, FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE RENOVADO. CON EL DJ COLO.
COMPLEJO KALÚ
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
EL 1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA CHAYERA CON LAS ACTUACIONES DE SERGIO GALLEGUILLO, “DIABLEROS JUJEÑOS”, ENRIQUE MARQUETTI, “LA BRASITA DE MI CHALA”, “DEL ESTERO”, ANDREA BUSTAMANTE, FERNANDO BRANDÁN Y “KALAMA”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, DE 23, A LAS 2 DE LA MAÑANA, CONCIERTO EXCLUSIVO DE “JÓVENES PORDIOSEROS”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.
+DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU DISCO “UNA VUELTA MÁS”.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 30/08 -16:30 (Cast)
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL -30/08 -16:00 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 30/08 -18:30 (Cast) 21:20 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 30/08- 17:00 (Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS (2D): AVENTURA, (ATP)
HOY AL 30/08 - 16:30 (Cast)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS (3D): AVENTURA, (ATP)
HOY AL 30/08- 19:10 (Cast) 22:00 (Subt)
LA TORRE OSCURA (2D): AVENTURA (+ 13 años)
HOY AL 30/08- 14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 30/08- 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 30/08- 18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 20:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS ATP 2D 17:30. 3D 19:50
LA TORRE OSCURA APTA 13. 2D 18:20- 23:00
LA CORDILLERA APTA 13 2D 20:40 (TODOS LOS DÍAS)
EMOJI. ATP
2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)
3D 17:50 (TODOS LOS DIAS)
EL FÚTBOL O YO ATP
2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)