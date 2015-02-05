CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Agosto 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL ARGENTINO VS. VÉLEZ (SR)

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 UN DIOS SALVAJE

08.38 DIVINAS TENTACIONES

11.20 UN NOVIO PARA MI MUJER

13.09 LA MEJOR DE MIS BODAS

15.00 EL SECRETO DE ADALINE

17.14 PARKER

19.40 60 SEGUNDOS

22.00 #NAME?

TCM

07.12 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 ALF (TEMPORADA 2)

09.46 TODO POR UN SUEÑO

11.37 LA HORA 25

14.01 UN ROMANCE PELIGROSO

16.16 LA PISTOLA DESNUDA

17.50 BATMAN

20.10 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.35 LA NIÑERA

21.00 KARATE KID

23.08 LA COSA

TNT

06.37 CORAZÓN DE CABALLERO

09.00 AMOR POR SIEMPRE

11.01 ZATHURA

12.58 MONSTERS UNIVERSITY

14.56 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

16.59 UN JUEGO VS. EL DESTINO

19.25 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

23.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

00.35 LA COSA MÁS DULCE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, FALLO INSTITUCIONAL

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, POLICÍA COMUNITARIA

11.00 HOUSE M.D., UN DÍA

12.00 HOUSE M.D., INSENSIBLE

13.00 FULLSCREEN

13.30 LA TEORÍA DEL TODO

16.00 HOUSE M.D., MEDIO LELO

17.00 HOUSE M.D., CONFIDENCIAL

18.00 GRIMM, UNA DISFUNCIÓN REPTILIANA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, INSTINTOS MATERNALES

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CARGA PATRIMONIAL

21.00 CHICAGO P.D., NO ENTIERRES ESTE CASO

22.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, IRA INTERRUMPIDA

23.00 LUCY

24.40 CHICAGO P.D., NO ENTIERRES ESTE CASO

STUDIO UNIVERSAL

09.10 OSCURO DESEO

11.05 FULLSCREEN

11.35 ¿ES O NO ES?

13.30 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA

15.25 TRAICIÓN CONYUGAL

17.25 ETERNAMENTE COMPROMETIDOS

20.00 MAYOR PROBLEMA

22.00 PM

24.15 MARCI X

02.05 ¿QUIERES SER JOHN MALKOVICH?


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “SACCO Y VANZETTI”, BASADA EN HECHOS REALES.

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO-LA BANDA)

+SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE, FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE RENOVADO. CON EL DJ COLO.

COMPLEJO KALÚ

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

EL 1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA CHAYERA CON LAS ACTUACIONES DE SERGIO GALLEGUILLO, “DIABLEROS JUJEÑOS”, ENRIQUE MARQUETTI, “LA BRASITA DE MI CHALA”, “DEL ESTERO”, ANDREA BUSTAMANTE, FERNANDO BRANDÁN Y “KALAMA”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, DE 23, A LAS 2 DE LA MAÑANA, CONCIERTO EXCLUSIVO DE “JÓVENES PORDIOSEROS”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.

+DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU DISCO “UNA VUELTA MÁS”.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 30/08 -16:30 (Cast)

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL -30/08 -16:00 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 30/08 -18:30 (Cast) 21:20 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 30/08- 17:00 (Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS (2D): AVENTURA, (ATP)

HOY AL 30/08 - 16:30 (Cast)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS (3D): AVENTURA, (ATP)

HOY AL 30/08- 19:10 (Cast) 22:00 (Subt)

LA TORRE OSCURA (2D): AVENTURA (+ 13 años)

HOY AL 30/08- 14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 30/08- 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 30/08- 18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 20:40 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS ATP 2D 17:30. 3D 19:50

LA TORRE OSCURA APTA 13. 2D 18:20- 23:00

LA CORDILLERA APTA 13 2D 20:40 (TODOS LOS DÍAS)

EMOJI. ATP

2D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

3D 17:50 (TODOS LOS DIAS)

EL FÚTBOL O YO ATP

2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Agosto 2017

También te puede interesar