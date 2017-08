Fotos Vecinos de Quilmes Oeste están sin luz desde hace 19 días

29/08/2017 -

Un sector de la Provincia de Buenos Aires comenzó a tener problemas con el servicio de distribución eléctrica que brinda Edesur. A tal punto llegan los inconvenientes que vecinos de Quilmes Oeste están sin luz desde hace 19 días. Desde el 10 de agosto varias manzanas comprendidas entre las avenidas 12 de Octubre, Mosconi, y Triunvirato se encuentran sin suministro eléctrico. Según expresaron operarios de la empresa Edesur se acerca a la zona, pero no puede solucionar el inconveniente. Los vecinos expresaron enojados ante esta situación: "Nunca tuvimos un corte tan prolongado, Edesur no cambia lo que se pudre, sino que lo van empalmando. La misma gente de la cuadrilla que estuvo trabajando nos dijo que era un paliativo para tres o cuatro meses, que iba a durar poco, y ni hablar al llegar el verano" Como consecuencia de los cortes señalaron que tuvieron "que tirar mercadería, los electrodomésticos se queman porque la luz va y viene. Y encima, Edesur miente, porque dice que no hay reclamos, y los vecinos nos la pasamos haciendo reclamos a Edesur y al Ente Regulador (Enre)". "La luz se va y vuelve a los cinco minutos y se vuelve a cortar; así no podemos vivir. Si aumentaron las tarifas, supuestamente era para hacer inversiones, entonces ¿por qué no lo hicieron?", cuestionaron los vecinos molestos.